El riesgo país se disparó a 918 puntos y alcanzó su nivel más alto en más de un año

El riesgo país de Argentina se disparó este jueves hasta los 918 puntos básicos, en una jornada negativa para los bonos soberanos y las acciones de compañías argentinas tanto en el mercado local como en Wall Street. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 66 unidades frente a los 852 puntos registrados al cierre de la rueda anterior. El movimiento representa un incremento diario del 7,7%.

Con esta nueva suba, el riesgo país alcanzó su valor más alto en más de un año, al regresar a niveles que no se observaban desde finales de octubre de 2025. La tendencia también resulta significativa al ampliar la comparación: durante noviembre el indicador acumula una suba del 16,7%, mientras que desde el comienzo de 2026 el incremento alcanza el 60,8%.

Los bonos argentinos cayeron hasta 3%

La escalada del riesgo país estuvo acompañada por una caída generalizada de los bonos soberanos denominados en dólares, cuyos precios retrocedieron hasta 3%. Entre los títulos más afectados apareció el Global 2046, con una baja del 2,6%. El retroceso de las cotizaciones de los bonos argentinos se traduce en un aumento de la percepción de riesgo reflejada por el indicador de JP Morgan.

Las pérdidas también alcanzaron a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Entre los principales retrocesos de la jornada se destacó Mercado Libre, con una caída de hasta 14,4%, mientras Banco Supervielle perdió 5,8% y Edenor retrocedió 4,9%.

En Buenos Aires, el MSCI MERVAL cayó 3,1% medido en pesos y 3,4% en dólares, completando una rueda negativa para los principales activos argentinos.

Un escenario internacional de mayor volatilidad

La jornada se desarrolló además en medio de las repercusiones internacionales posteriores a las elecciones en Estados Unidos, cuyos resultados son analizados por los mercados.

La fuente atribuye parte del deterioro de los activos argentinos al escenario político internacional. Sin embargo, el movimiento del riesgo país y de las cotizaciones se produce dentro de una rueda en la que confluyen distintas variables financieras, por lo que no corresponde atribuir las bajas exclusivamente al resultado electoral estadounidense.

Con los 918 puntos básicos, el indicador volvió así a niveles que Argentina no registraba desde fines de octubre del año pasado, antes de las elecciones legislativas de 2025.