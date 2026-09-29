El riesgo país cae por primera vez en casi dos semanas y se ubica cerca de los 600 puntos

Después de doce jornadas consecutivas de incrementos, el riesgo país registró este martes una baja y se ubicó en torno a los 609 puntos básicos al promediar la rueda financiera. El indicador que elabora JP Morgan había alcanzado los 642 puntos, su valor más alto en lo que va de 2026. Sin embargo, durante la jornada cedió 19 puntos respecto del cierre anterior, lo que representa una caída cercana al 3%.

Por qué el riesgo país se ubicó cerca de los 600 puntos tras doce rondas en alza

La mejora estuvo impulsada por una recuperación de los bonos soberanos argentinos, que avanzaron hasta 0,7%. Aunque la deuda pública todavía acumula resultados negativos en el mes, los títulos muestran señales de estabilización tras varias semanas de presión.

Para los inversores, el riesgo país es una referencia clave porque mide el costo adicional que debe afrontar Argentina para acceder al financiamiento internacional. Cuanto más alto es el indicador, mayores son las dificultades para conseguir crédito en los mercados globales.

Qué factores explican la reciente volatilidad financiera

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el incremento registrado durante las últimas semanas estuvo vinculado principalmente a factores externos.

Durante su conferencia de prensa habitual, señaló que la escalada del conflicto en Medio Oriente y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar las tasas de interés impactaron negativamente sobre los mercados emergentes.

Según explicó, ambos fenómenos generaron una mayor cautela entre los inversores internacionales, que suelen retirar posiciones de países considerados más riesgosos cuando aumentan las tensiones globales.

No obstante, en el mercado también influyeron algunos indicadores económicos locales que generaron interrogantes sobre la evolución del programa económico del Gobierno nacional.

Acciones argentinas continúan bajo presión

Mientras los bonos mostraron una recuperación parcial, las acciones argentinas mantuvieron una tendencia negativa tanto en Wall Street como en la plaza local.

Entre los ADR que cotizan en Nueva York, las mayores bajas correspondieron a Loma Negra, con una caída de 2,7%, y Ternium, que retrocedió 2,1%. En contraste, Telecom avanzó 0,7% y Edenor ganó 1,7%.

En Buenos Aires, el índice Merval profundizó su retroceso y cayó 1%, hasta los 2.770.347 puntos. De esta manera, acumuló su octava rueda consecutiva en baja. Medido en dólares, el principal indicador bursátil argentino se ubicó en US$1.713.

Dentro del panel líder, la caída más pronunciada fue para Transportadora de Gas del Norte, que perdió 3%, mientras que Transener encabezó las ganancias con una suba de 2,4%.

La evolución del riesgo país y de los activos argentinos continuará siendo observada de cerca por el mercado, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre financiera y los desafíos que enfrenta la economía local.