El riesgo país cayó a 500 puntos y subieron los bonos argentinos

El riesgo país argentino bajó este miércoles 2 de septiembre y se ubicó en 500 puntos básicos, en una jornada en la que los bonos soberanos y las acciones de empresas argentinas registraron avances tanto en el mercado local como en Wall Street.

Los títulos públicos en dólares mostraron subas generalizadas. Los bonos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, avanzaron hasta 0,22%, mientras que los Bonares, bajo legislación local, treparon hasta 0,35%.

La mejora permitió que los bonos comenzaran a recuperarse de las pérdidas acumuladas durante agosto, cuando habían registrado un desempeño negativo. En paralelo, el riesgo país retrocedió 0,2% hasta alcanzar los 500 puntos básicos.

En Wall Street, los ADRs argentinos tuvieron una jornada positiva, con avances de hasta 5,1%. Edenor encabezó las subas, mientras que Cresud avanzó 4,6% y Central Puerto ganó 3,4%.

En el mercado local, el S&P Merval subió 1,9% en pesos, hasta los 3.106.215,7600 puntos. Medido en dólares, el índice registró una mejora de 2,6% y alcanzó los 1.960,82 puntos.

Entre las acciones que más avanzaron se destacaron Edenor, con una suba de 4,7%; Cresud, que ganó 4,4%; y Transportadora de Gas del Norte, con un incremento del 4%.

Dentro del panel líder también sobresalió Dracma S.A., cuyos papeles registraron una fuerte suba del 27,4% durante la jornada.