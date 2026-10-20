El riesgo país superó los 700 puntos y tocó su nivel más alto en un año

El riesgo país argentino volvió a subir este martes y superó los 700 puntos por primera vez en 12 meses. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a tocar los 710 puntos durante el comienzo de las operaciones, aunque posteriormente recortó parte del avance.

Tras una recuperación de los bonos soberanos, que habían iniciado la jornada con pérdidas cercanas al 1%, el índice se ubicaba en 681 puntos, con una suba del 1,2% respecto del cierre anterior.

El movimiento profundiza la tendencia de las últimas semanas y vuelve a poner el foco sobre las condiciones que enfrenta la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento exigido a los bonos estadounidenses y el correspondiente a la deuda de otros países. Cuanto mayor es esa brecha, más elevado resulta el costo potencial de endeudamiento.

Bonos, acciones y dólar: cómo reaccionaron los mercados

A pesar de la suba del riesgo país, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban mayoritariamente en terreno positivo.

Entre los principales avances aparecían Grupo Financiero Galicia, con una mejora del 3,9%; Supervielle, con 3,2%; y Transportadora de Gas del Sur, con 2,8%.

En Buenos Aires, el S&P Merval avanzaba 1,8% medido en pesos y 1,9% en dólares.

En el mercado cambiario, el dólar oficial aumentaba $5 y cotizaba a $1.545 para la venta en el Banco Nación.

En paralelo, durante octubre el Banco Central acumuló compras por unos US$1.000 millones, superando en la primera mitad del mes los registros correspondientes a agosto y septiembre.

Por qué volvió a subir el riesgo país

El deterioro del indicador combina factores externos con interrogantes propios de la economía argentina.

En el frente internacional, uno de los elementos que presiona sobre los mercados emergentes es el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La aceleración de la inflación estadounidense durante septiembre volvió a instalar expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de la Reserva Federal.

“Eso encarece el financiamiento de todos los emisores y pega más fuerte en los de mayor riesgo, como la Argentina”, explicó Justina Gedikian, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen, a TN.

El mercado también sigue las elecciones presidenciales de Brasil. Los analistas evalúan que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta podría favorecer un ingreso de capitales hacia la región y generar algún efecto sobre los activos argentinos, aunque ese comportamiento dependerá de la reacción posterior de los inversores.

Las dudas están puestas en la deuda de 2027

En el plano local, la atención se concentra principalmente en cómo financiará el Gobierno los vencimientos previstos para 2027.

La ausencia de títulos denominados en dólares en las últimas licitaciones realizadas en el mercado doméstico generó interrogantes sobre el plan oficial que contemplaba obtener alrededor de US$5.000 millones durante el próximo año.

A esa necesidad de financiamiento se agregan mayores compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para 2027, según los datos citados, Argentina deberá afrontar pagos por aproximadamente US$7.840 millones al organismo.

El escenario electoral también comienza a adquirir mayor peso entre los inversores. Desde GMA Capital señalaron que la acumulación de reservas, el superávit fiscal y la desaceleración de la inflación continúan funcionando como factores positivos, mientras que la evolución de la actividad económica, las discusiones en el Congreso, el armado de la oposición, las encuestas y los indicadores de confianza empiezan a influir cada vez más sobre las decisiones financieras.

Así, después de haber alcanzado los 710 puntos durante las primeras operaciones del martes, el riesgo país moderó el salto, pero permanece en niveles que no registraba desde hace un año.