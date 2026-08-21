El riesgo país llegó a 532 puntos, su nivel más alto en tres meses

El riesgo país argentino subió 15 puntos este jueves y cerró en 532 unidades, según el índice elaborado por JP Morgan. El indicador avanzó cerca de un 3% en la jornada y alcanzó así su nivel más alto de los últimos tres meses.

La nueva suba se produjo en una jornada marcada por la presión de los mercados internacionales sobre las tasas de interés y los bonos estadounidenses, aunque los analistas también observaron un comportamiento particular de los activos argentinos frente a otros mercados emergentes.

Qué pasó con los bonos argentinos

El movimiento del riesgo país estuvo acompañado por una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en dólares. Las bajas alcanzaron hasta alrededor del 1% en algunos títulos, con mayor presión sobre los bonos de vencimiento más largo.

El deterioro de los bonos se traduce directamente en un incremento del rendimiento que los inversores exigen para mantener deuda argentina. En consecuencia, el país se mantiene alejado de los niveles de riesgo que permitirían pensar en un regreso al mercado internacional de crédito en condiciones más favorables.

Uno de los factores externos que incidió sobre la jornada fue la evolución de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El Gobierno estadounidense había ampliado sus operaciones de recompra de deuda para intentar contener los rendimientos, una medida que generó una mejora en parte de los mercados internacionales.

Sin embargo, esa mejora no logró trasladarse a los bonos argentinos, que continuaron bajo presión. Los analistas señalaron que el comportamiento de la deuda local muestra un desacople respecto del resto de los mercados emergentes y que cada vez tienen mayor peso factores propios de la Argentina.

La situación también tuvo impacto sobre las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADR de los bancos volvieron a estar entre los papeles más castigados, con retrocesos en compañías como Banco Macro, BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia.

En el mercado local, en tanto, las acciones tuvieron un comportamiento dispar, con una mejor evolución de algunos papeles vinculados al sector energético que permitió compensar parcialmente las bajas de otros sectores.

Por qué sube el riesgo país de Argentina

La suba del riesgo país forma parte de una tendencia que se profundizó durante agosto. El indicador había llegado a ubicarse cerca de los 400 puntos durante julio, pero posteriormente comenzó una trayectoria ascendente que lo llevó nuevamente por encima de las 500 unidades.

El comportamiento de los bonos argentinos también generó preocupación porque la mejora del contexto financiero internacional no tuvo el mismo efecto sobre la deuda local. Para los analistas, esa diferencia refleja que los inversores están prestando cada vez más atención a los riesgos específicos de la economía argentina.

La presión sobre los activos financieros se produjo además en un escenario en el que las tasas de los bonos estadounidenses y el precio internacional del petróleo condicionaron las operaciones. Estos movimientos impactaron sobre los mercados globales y aumentaron la cautela entre los inversores.

Con el cierre de este jueves, el riesgo país quedó en 532 puntos básicos, acumuló nuevas jornadas de subas y alcanzó su mayor nivel desde mayo. Los bonos soberanos continuaron retrocediendo y el mercado siguió evaluando el impacto de los factores internacionales y locales sobre la deuda argentina.