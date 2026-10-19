El riesgo país llegó a 675 puntos y el Gobierno atribuyó la suba a la “incertidumbre global”

El riesgo país argentino alcanzó los 675 puntos, su nivel más alto del año, y desde el Gobierno atribuyeron el movimiento a un escenario de “incertidumbre global”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo además que el Ejecutivo mantendrá sin modificaciones su política económica.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, Ravier reconoció la suba del indicador, aunque comparó el nivel actual con el que registraba la Argentina al comienzo de la gestión de Javier Milei.

“El Gobierno recibió una Argentina con un riesgo país arriba de los 2.500 puntos”, señaló el funcionario y remarcó que actualmente se encuentra en torno a los 600 puntos.

Para Ravier, “la suba obedece a la incertidumbre global” y, frente a ese escenario, la estrategia oficial consiste en continuar con la construcción de “solidez macroeconómica”.

“La Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre y con menos riesgo que la que teníamos en diciembre de 2023”, afirmó.

“La política económica no va a cambiar”

El vocero ratificó la continuidad del programa económico y descartó que el Gobierno implemente medidas expansivas para estimular el consumo. “La política económica no va a cambiar” y “no va a haber un plan platita mientras Javier Milei siga en funciones”, aseguró.

Ravier defendió los resultados del programa para reducir la inflación y sostuvo que el objetivo es que esa tendencia contribuya posteriormente a disminuir los niveles de pobreza e indigencia y recuperar el crecimiento.

Sin embargo, reconoció que la evolución de la actividad no es homogénea entre los diferentes sectores de la economía.

“Julio fue negativo, pero agosto fue muy positivo”, ejemplificó, y afirmó que desde septiembre los indicadores deberían mostrar una mejora. “No negamos los datos, especialmente los oficiales, pero creemos que Argentina vuelve a crecer, pese a la coyuntura global”, expresó.

Qué dijo el Gobierno sobre Malvinas y el planteo de Estados Unidos

Ravier también fue consultado por el planteo de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, ámbito en el que Argentina sostiene internacionalmente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El funcionario evitó anticipar una posición definitiva y aseguró que la cuestión se encuentra “bajo análisis”. Indicó además que será el canciller Pablo Quirno quien se pronuncie sobre el tema.

Las declaraciones se produjeron luego de la suspensión de una reunión prevista en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, donde estaba previsto abordar la cuestión Malvinas.

Ravier destacó una inversión millonaria en Vaca Muerta

Durante la conferencia también hubo anuncios relacionados directamente con Neuquén. El vocero informó que el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol, en Vaca Muerta.

Según los datos difundidos por el Gobierno, el proyecto contempla una inversión de US$ 12.240 millones y prevé generar más de 2.300 puestos de trabajo.

Ravier aseguró además que el RIGI acumula 25 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, por inversiones que alcanzan los US$ 68.438 millones y una proyección oficial de 118.650 empleos directos e indirectos.