Los activos argentinos vuelven a operar en terreno negativo este miércoles y profundizan una tendencia que llevó al Riesgo País a su nivel más alto desde fines de abril. El indicador elaborado por JP Morgan sube hasta los 557 puntos básicos, mientras los bonos soberanos en dólares registran bajas de hasta 0,9%.

La nueva suba del indicador se produce después de que el martes cerrara en 555 puntos, con un incremento de 21 unidades en una sola jornada. En ese momento había acumulado siete ruedas consecutivas en alza y alcanzado su máximo desde el 5 de mayo.

Este miércoles, los bonos Globales bajo legislación extranjera pierden alrededor de 0,8% en promedio, mientras que los Bonares, regidos por legislación local, retroceden cerca de 0,4%. La presión sobre la deuda soberana vuelve a reflejarse directamente en el Riesgo País. En la Bolsa porteña, el S&P Merval también opera en baja y cede alrededor de 0,8%, en una jornada en la que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York presentan mayoría de movimientos negativos.

Entre los ADR, el comportamiento es dispar. Algunas compañías registran bajas, mientras YPF se mueve en sentido contrario y presenta una mejora de alrededor de 2,2% durante la jornada, en medio del repunte del precio internacional del petróleo.

El escenario financiero argentino se desarrolla además en un contexto internacional menos favorable. Los principales índices de Wall Street operan con bajas de entre 0,3% y 0,8%, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos vuelven a ubicarse en niveles elevados. La evolución de las tasas estadounidenses es relevante para los mercados emergentes porque un mayor rendimiento de los títulos del Tesoro puede reducir el atractivo relativo de activos considerados de mayor riesgo, como los bonos argentinos.

A nivel local, analistas consultados por distintos medios también señalan la incertidumbre política y electoral como uno de los factores que condicionan las decisiones de los inversores. La proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 introduce dudas sobre la continuidad de determinadas políticas económicas, mientras el mercado mantiene una postura más cautelosa.

La dinámica también está vinculada con la evolución de las compras de divisas del Banco Central. En la jornada anterior, la autoridad monetaria adquirió apenas US$7 millones en el mercado de contado, mientras las reservas internacionales brutas descendieron US$281 millones y quedaron en US$49.414 millones.

El dólar, en tanto, mantiene una relativa estabilidad frente a la volatilidad de bonos y acciones. El mayorista había cerrado el martes en $1.514, mientras que el precio minorista en el Banco Nación permanecía en $1.535 para la venta. El dólar blue, por su parte, había terminado la jornada en $1.555.

Otro elemento seguido por los mercados es la evolución del petróleo, que este miércoles vuelve a subir después de cinco ruedas consecutivas de bajas. El Brent supera los US$100 por barril y llega a alrededor de US$101,70 para los contratos con entrega en noviembre.

La combinación de una mayor presión sobre los bonos soberanos, tasas internacionales elevadas y cautela frente al escenario político mantiene a los activos argentinos bajo presión. El Riesgo País, cerca de los 560 puntos, vuelve a ubicarse así en niveles que el mercado no registraba desde abril.

La rueda financiera todavía permanece abierta, por lo que las cotizaciones de bonos, acciones y del indicador de JP Morgan pueden registrar nuevas variaciones antes del cierre.