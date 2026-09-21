Riesgo País: subió a 533 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes 21 de septiembre y alcanzó los 533 puntos básicos, nueve unidades por encima del cierre del viernes. El indicador elaborado por JP Morgan llegó así a su nivel más alto en cuatro meses, en una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos y el inicio de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional en el país.

La suba llevó al índice a acumular un incremento de más del 4% durante septiembre. El movimiento se produjo mientras los mercados internacionales procesan el reciente aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano se mantienen elevados, un escenario que ejerce presión sobre los activos de mercados emergentes.

En el mercado local, los bonos soberanos en dólares cerraron con bajas de alrededor del 0,5% en promedio, aunque algunos títulos registraron pérdidas mayores. La presión sobre la deuda argentina fue uno de los factores que acompañó el avance del riesgo país durante la rueda.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron un comportamiento dispar. Corporación América subió 3%, Telecom avanzó 2,6% y Mercado Libre ganó 1,8%. En el otro extremo, YPF cayó 3,3% y Transportadora de Gas del Sur perdió 1,8%, entre las principales bajas de la jornada.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval retrocedió 0,8% y terminó nuevamente por debajo de los 3 millones de puntos. La caída se produjo pese a que los principales índices de Wall Street terminaron la jornada con avances. Entre los factores que incidieron en el mercado local estuvo el comportamiento de las empresas vinculadas al sector energético.

El mercado cambiario, en cambio, mostró mayor estabilidad. El dólar mayorista terminó en torno a los $1.514, mientras que el dólar minorista permaneció en $1.535 para la venta en el Banco Nación. El MEP cerró cerca de $1.534 y el contado con liquidación se ubicó alrededor de $1.576 según las cotizaciones difundidas durante la jornada.

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que el frente externo volvió a marcar el ritmo de los mercados. La consultora vinculó la presión sobre la deuda en dólares con las tasas estadounidenses y señaló que ese escenario también impactó sobre el Merval.

La firma también destacó que, pese a la estabilidad cambiaria, persisten movimientos contrapuestos en la economía local. Según su análisis, el sector agroexportador mantiene un ritmo elevado de liquidación, mientras que el Banco Central está comprando menos divisas. La entidad señaló además que los últimos indicadores mostraron una contracción de la actividad durante el segundo trimestre y un deterioro del mercado laboral, aunque la balanza comercial mantuvo un superávit elevado.

Otro de los factores que seguirá bajo observación es el Presupuesto 2027, que ya se encuentra en el Congreso. Para Cohen, su tratamiento será una referencia para evaluar la capacidad del Gobierno de alcanzar acuerdos políticos, mientras que el mercado de pesos tendrá como próximos puntos de atención el canje previsto para el martes y el fixing del viernes, en relación con los vencimientos de fin de mes.

El movimiento del riesgo país se produce después de que el indicador hubiera alcanzado 402 puntos a mediados de julio, su menor registro durante la actual gestión, y posteriormente comenzara a recuperar terreno. En agosto había vuelto a ubicarse por encima de los 500 puntos y este lunes alcanzó los 533.

La jornada dejó así un escenario diferenciado entre los distintos segmentos: subieron el riesgo país y la presión sobre los bonos, mientras el dólar se mantuvo relativamente estable y las acciones argentinas tuvieron resultados mixtos. El mercado seguirá atento al contexto internacional, la evolución de la deuda y las señales que surjan de la misión del FMI que comenzó sus actividades en Buenos Aires.