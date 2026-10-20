Este martes 20 de octubre a las 10 comienza el debate en la Cámara de Diputados por le presupuesto universitario. En medio de la fuerte tensión entre la Libertad Avanza y las Universidades por la ley de financiamiento universitario, y luego de la masiva marcha al Congreso Nacional de la semana pasada.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "El Galleguito" Álvarez, expondrán desde las 10 en la comisión de Presupuesto 2027, sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año.

El debate se realizará en medio de la disputa que mantiene el oficialismo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y tras la multitudinaria concentración realizada por las organizaciones universitarias, que terminó serios incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.

Qué sostendrán los funcionarios

En ese contexto, Torrendell y Alvarez harán una defensa de la política universitaria que instrumenta el Gobierno y volverán a plantear que el Gobierno actúa "a derecho" y cumple con la leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera.

La controversia está planteada porque el Gobierno propone destinar 7,3 billones de pesos a las Universidades Nacionales piden 11 billones y por la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Alvarez señaló que "votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria"

Ese artículo fija que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

Alvarez sostiene que el Poder Ejecutivo cumplió con la ley que "obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Tras ello, también cumplimos la medida cautelar dictada. Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho".

Lo que establece el Gobierno

El proyecto del Gobierno establece destinar 7,3 billones de pesos lo que implica un 25,4% de los recursos que reclaman las Universidades Nacionales que piden 11 billones de pesos.

El proyecto del Presupuesto obliga a la Universidades Nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se transfieren en todo concepto y, en caso de incumplimiento, habilita a interrumpir las transferencias.

Asimismo, determina que deberá indicarse en los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable y en la cuenta de inversión de cada universidad la clasificación funcional de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación.

Por último, establece que los aumentos salariales de 2027 se aplicarán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes a la liquidación de noviembre de 2026, salvo los incrementos de planta que apruebe y autorice el Ministerio de Capital Humano.

Educación

El presupuesto para el 2027 es de 9,8 billones de pesos con reducciones en las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.

El único programa donde hay un fuerte crecimiento es el Plan Nacional de Alfabetización al cual se destinarán 773.000 millones de pesos.

También se mantiene la vigencia del reparto automático de recursos educativos a Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación.