Los bonos argentinos volvieron a operar en baja este lunes en Wall Street y llevaron al riesgo país hasta los 489 puntos básicos, en una jornada en la que los mercados financieros locales permanecieron cerrados por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Los títulos de deuda pública argentina en dólares registraron retrocesos de hasta 0,8% durante la rueda neoyorquina. La presión sobre los bonos se reflejó directamente en el indicador elaborado por J.P. Morgan, que volvió a quedar muy cerca de la barrera de los 500 puntos.

La jornada tuvo una particularidad: mientras la Bolsa porteña y el mercado cambiario oficial no tuvieron actividad por el feriado nacional, los activos argentinos que cotizan en el exterior continuaron operando con normalidad.

El riesgo país vuelve a subir

El avance del indicador se produce después de varias jornadas de presión sobre los activos argentinos. El riesgo país llegó a ubicarse en 486 puntos básicos durante la rueda, su nivel más alto desde junio, antes de avanzar posteriormente hasta los 489 puntos según la actualización de la Agencia Noticias Argentinas.

El indicador mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos argentinos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos y funciona como una referencia sobre el costo de financiamiento y la percepción de riesgo de la deuda argentina.

Un aumento del riesgo país implica, en términos generales, que el mercado exige un rendimiento mayor para mantener o adquirir deuda argentina.

Los ADR también operaron con mayoría de bajas

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mediante ADRs también mostraron mayoría de bajas durante la jornada.

El movimiento se produjo además en un contexto internacional adverso, con retrocesos en distintos mercados y mayor cautela entre los inversores.

Para Argentina, el comportamiento de los bonos resulta especialmente relevante porque la evolución de sus precios impacta directamente sobre el riesgo país y sobre las condiciones para un eventual regreso al mercado internacional de deuda.

La actividad financiera local se retomará este martes 18 de agosto, cuando volverán a operar la Bolsa porteña y el mercado cambiario oficial.