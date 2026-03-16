El riesgo país de la Argentina volvió a superar la barrera de los 600 puntos básicos, en una rueda marcada por la incertidumbre internacional y el impacto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El indicador elaborado por JP Morgan cerró este lunes en 601 puntos, tras registrar una suba de 18 unidades durante la jornada.

Se trata de la segunda vez en lo que va del mes que el índice perfora ese umbral, luego de que el pasado lunes 9 también se ubicara por encima de esa marca. Hasta entonces, el indicador no alcanzaba esos niveles desde mediados de diciembre, lo que vuelve a encender señales de cautela entre los inversores.

El movimiento se dio en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados internacionales, atravesados por el conflicto en Medio Oriente y por la incertidumbre respecto de lo que pueda ocurrir con el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo a nivel mundial.

En el mercado cambiario local, la jornada comenzó con cierto retroceso del dólar oficial, que cerró en $1415 en el Banco Nación. Por su parte, los tipos de cambio financieros terminaron con leves diferencias: el dólar MEP finalizó en $1424, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1473.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron un comportamiento dispar. Entre las caídas más destacadas se ubicaron Edenor, con una baja cercana al 2,8%, Cresud, con un retroceso del 2,9%, YPF, que cedía alrededor de 2,1%, y Central Puerto, con un descenso del 1,7%.

En contraste, algunas compañías lograron avanzar en la rueda. Corporación América, Mercado Libre y Tenaris registraban subas moderadas, en una sesión marcada por la cautela de los inversores.

En la plaza local, el S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires también reflejó el clima de prudencia y retrocedía alrededor de 1,4%, en línea con la incertidumbre que domina a los mercados globales.

Gran parte de la atención de los operadores sigue concentrada en la evolución del conflicto en Medio Oriente y, particularmente, en la situación del estrecho de Ormuz. Las dudas pasan por si Irán mantendrá restricciones en ese paso estratégico o si Estados Unidos logrará garantizar su reapertura para el tránsito de buques petroleros.

En ese escenario, el mercado energético también mostró movimientos relevantes. El petróleo Brent con entrega en mayo se sostuvo por encima de los 100 dólares por barril, mientras que el WTI retrocedía hasta los 92,96 dólares. La baja estuvo asociada al cruce de un petrolero indio por el estrecho y a las expectativas de que se habilite un corredor seguro para la navegación.

La combinación de tensión geopolítica, volatilidad en el petróleo y cautela en los mercados financieros sigue condicionando el comportamiento de los activos argentinos, que vuelven a quedar expuestos al clima global de incertidumbre.