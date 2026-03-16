La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el requisito de presencialidad obligatoria para la declaración que deberá realizar este viernes en la causa Cuadernos y aprovechó el mensaje para volver a apuntar contra el gobierno de Javier Milei por el caso $LIBRA.

La titular del Partido Justicialista expresó su crítica a través de su cuenta en la red social X, donde también lanzó acusaciones sobre una presunta estafa vinculada a esa iniciativa.

“Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Eduardo Taiano, son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA”, escribió

.

En su mensaje, la ex mandataria sostuvo además que el presidente habría estado involucrado en un supuesto acuerdo vinculado al caso, aunque no aportó detalles adicionales en la publicación.

Las declaraciones se producen en la antesala de su presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7, donde deberá declarar en el marco de la conocida causa Cuadernos. El mensaje reavivó el cruce político entre el kirchnerismo y el Gobierno nacional, en medio de un clima de fuerte confrontación entre la ex presidenta y la administración libertaria.