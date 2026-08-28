El acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones generales de 2027 todavía no tiene fecha de cierre. Cristian Ritondo, jefe de la bancada PRO en Diputados, confirmó que las conversaciones avanzan, pero evitó establecer cuándo quedará definido el entendimiento.

Al mismo tiempo, dejó una certeza sobre la estrategia de su partido: donde el PRO ya gobierna, buscará la reelección.

La definición fue realizada este viernes por la mañana durante una entrevista con Radio Rivadavia, en medio de las conversaciones entre el espacio que conduce Mauricio Macri y el partido de Javier Milei.

Una fecha que Ritondo no quiso poner

La falta de un plazo concreto quedó expuesta cuando el dirigente fue consultado por el momento en que podría cerrarse el acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

"Yo no defino fechas", respondió Ritondo.

El diputado explicó que, a su entender, la claridad sobre el escenario político será importante para generar previsibilidad de cara al próximo año.

"Cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene", sostuvo.

Por ahora, las negociaciones continúan sin un día señalado para su conclusión.

El PRO quiere conservar sus gobiernos en las elecciones de 2027. Foto: Agencia NA

El PRO ya tiene una prioridad

Mientras el acuerdo general todavía debe terminar de definirse, Ritondo sí fue claro respecto de lo que pretende su partido en los distritos donde ya está al frente del gobierno.

"Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir)", afirmó.

El jefe de la bancada PRO defendió además la gestión de los dirigentes de su espacio y sostuvo que cuentan con dirigentes capaces de continuar al frente de esas administraciones.

"Tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando", agregó.

Según explicó, ese punto todavía no forma parte de la mesa de negociación, aunque dentro del PRO lo consideran prácticamente definido.

"Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho", señaló.

Conversaciones abiertas con La Libertad Avanza

Ritondo aseguró que el PRO y LLA continúan trabajando para alcanzar un entendimiento electoral.

"Estamos trabajando en esa dirección", afirmó.

Sin embargo, volvió a remarcar que no establecieron fechas para concretarlo. El objetivo, dijo, es avanzar hacia "un acuerdo importante para el año que viene".

El escenario electoral de 2027 queda así con una definición pendiente: mientras el PRO ya plantea que irá por la continuidad en los lugares donde gobierna, el acuerdo con La Libertad Avanza todavía sigue en etapa de negociación y sin una fecha anunciada para su cierre.