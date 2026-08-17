El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO y confirmó que ambos espacios continuarán las conversaciones luego del primer encuentro que mantuvieron la semana pasada en la Casa Rosada.

“Empezamos una etapa de diálogo interesante, un puente de trabajo. Dimos el puntapié inicial”, sostuvo Santilli este lunes, al referirse a la reunión. Además, anticipó que los representantes de ambos sectores volverán a encontrarse la próxima semana para continuar las negociaciones.

El funcionario remarcó que la primera reunión no tuvo como objetivo cerrar una alianza electoral, sino establecer un nuevo canal de comunicación entre el Gobierno y el partido que conduce Mauricio Macri.

La mesa quedó integrada por referentes del PRO como Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, mientras que por el oficialismo participan Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, además del propio Santilli.

Según explicó el jefe de Gabinete, durante el encuentro hubo una conversación sobre la agenda parlamentaria de los próximos meses y las reformas que pretende impulsar el Gobierno en el Congreso. Los participantes también coincidieron en mantener reuniones periódicas para avanzar en el trabajo conjunto.

El acercamiento se produjo después de un contacto telefónico entre Mauricio Macri y Karina Milei, que antecedió al encuentro en la Casa Rosada. Ambos sectores buscan recomponer un vínculo que durante los últimos meses estuvo atravesado por diferencias y fuertes cruces políticos.

De todos modos, Santilli evitó acelerar los tiempos respecto de una eventual alianza electoral para 2027, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.

“Empezamos a trabajar ese camino, hay que tener paciencia, hay que llevarlo”, señaló al ser consultado sobre las conversaciones en esos distritos.

El funcionario también destacó que el Gobierno mantiene conversaciones con los gobernadores para construir consensos en el Congreso y avanzar con distintas iniciativas de gestión.

“Estamos trabajando con los gobernadores, lo venimos haciendo”, afirmó Santilli, y planteó que el objetivo del diálogo es conseguir respaldo para las reformas y no establecer conversaciones sin un propósito concreto.

Por otra parte, el jefe de Gabinete evitó confirmar si será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Falta mucho”, respondió, y volvió a remarcar que su prioridad actual es trabajar para que Javier Milei consiga la reelección.

El próximo encuentro entre los equipos del PRO y LLA será el siguiente paso de una negociación que, por ahora, busca recuperar la coordinación política y legislativa antes de avanzar sobre un eventual acuerdo electoral.

El acercamiento entre el PRO y LLA todavía no implica una alianza electoral, pero la próxima reunión buscará traducir el diálogo en acuerdos concretos sobre la agenda legislativa.