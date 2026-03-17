El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a mover el tablero político de la Ciudad al presentar su nuevo espacio, denominado “Metrópolis”, con el que buscará competir nuevamente por el poder porteño en los próximos años. El lanzamiento se realizó a través de un mensaje público difundido en redes sociales, donde planteó la necesidad de impulsar una “segunda transformación” para la Ciudad de Buenos Aires y llamó a recuperar lo que definió como “tiempo perdido” en la gestión urbana.

Durante su exposición, Rodríguez Larreta sostuvo que la capital no puede desarrollarse con desigualdades internas marcadas, y advirtió que no es viable una ciudad que avance a ritmos distintos según el barrio o la zona. En ese sentido, remarcó que la idea de su nuevo espacio es construir una Buenos Aires más integrada, moderna y pensada para la vida cotidiana de quienes la habitan.

El exmandatario porteño afirmó que la Ciudad tiene potencial para consolidarse como una verdadera metrópolis, con mejores niveles de conexión, mayor seguridad y servicios urbanos que permitan ganar tiempo en la vida diaria y disfrutar del espacio público sin miedo.

Según explicó, la nueva etapa que propone debe profundizar muchas de las políticas que impulsó durante sus ocho años al frente del Gobierno porteño, pero al mismo tiempo corregir desigualdades que todavía persisten dentro del territorio.

En ese diagnóstico, puso el foco especialmente en el sur de la Ciudad, al que describió como la zona donde más se sienten los contrastes sociales y urbanos. Allí, aseguró, debería comenzar la nueva etapa de transformación que propone su espacio político.

Rodríguez Larreta planteó que las políticas públicas deben apuntar a equilibrar el desarrollo urbano, y sostuvo que cuando se mejoran las condiciones en los sectores más postergados, el impacto termina elevando la calidad de vida de toda la Ciudad.

El dirigente también adelantó que su equipo ya trabaja en más de cien iniciativas que podrían financiarse con el presupuesto porteño, basadas en la experiencia acumulada durante su gestión.

Entre los proyectos mencionados aparecen la reorganización del sistema hospitalario del sur, la creación de un complejo sanitario integrado y la construcción de nuevas viviendas destinadas a sectores de clase media. Según detalló, existen terrenos e inmuebles estatales sin uso que podrían destinarse a ese tipo de desarrollos urbanos.

Otra de las propuestas mencionadas es la incorporación de infraestructura verde en zonas clave de la Ciudad, entre ellas la instalación de techos verdes en el corredor de la avenida General Paz, una iniciativa pensada para mejorar el ambiente urbano y sumar espacios sustentables.

El dirigente cerró su mensaje asegurando que las iniciativas forman parte de un plan gradual para reconstruir y conectar sectores que hoy se encuentran separados dentro del mapa urbano, con el objetivo de reducir brechas y elevar las zonas más rezagadas.

Actualmente, Rodríguez Larreta se desempeña como legislador en la Legislatura porteña, donde integra el bloque Confianza y Desarrollo, un espacio que reúne a seis representantes y que funciona como su plataforma política desde que decidió distanciarse del PRO.