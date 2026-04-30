El Ministerio de Capital Humano sancionó este miércoles al sindicato La Fraternidad con una multa de $21.241.500.000 por incumplir la conciliación obligatoria dictada en febrero, cuando el gremio decidió adherir al paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral.

La medida fue aplicada a través de la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, luego de considerar que el sindicato de conductores de trenes cometió una infracción “muy grave” al no acatar la disposición oficial.

Desde la cartera que encabeza Sandra Pettovello explicaron que la sanción se tomó tras verificar el incumplimiento de lo establecido en la Ley N° 14.786, que obliga a las partes a abstenerse de realizar medidas de fuerza durante el período de conciliación obligatoria y a retrotraer la situación al estado previo al conflicto.

Según indicaron oficialmente, el gremio no respetó la conciliación obligatoria de 15 días dictada el pasado 5 de febrero, lo que afectó el normal funcionamiento del servicio ferroviario y generó perjuicios sobre la actividad y el interés general.

“El Ministerio de Capital Humano impone dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, señalaron desde el Ejecutivo.

La medida de fuerza se había producido el 19 de febrero, cuando La Fraternidad decidió sumarse al paro impulsado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

A partir de ese episodio, en marzo se abrió un sumario administrativo con la advertencia de aplicar multas que podían ir desde el 50% hasta el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

El proceso sancionatorio también incluyó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de colectiveros que conduce Roberto Fernández, que también había adherido a la protesta.

Con esta decisión, el Gobierno endurece su postura frente a los sindicatos que no acatan conciliaciones obligatorias y refuerza su estrategia de confrontación con la CGT en medio de la disputa por la reforma laboral.