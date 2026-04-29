La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario presentado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y dejó firme la medida cautelar que ordena restituir la pensión de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La decisión de la Sala III del tribunal representa un nuevo revés judicial para el Gobierno, que ya confirmó que apelará ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

Desde el Ministerio de Capital Humano, cartera que encabeza Sandra Pettovello, informaron oficialmente que la Cámara rechazó la presentación de la ANSES contra la medida que había ordenado restituir el pago y ratificaron que avanzarán con una nueva presentación ante el Máximo Tribunal.

Freno y restitución de la pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El conflicto comenzó a fines de 2024, cuando la ANSES resolvió dar de baja dos prestaciones que percibía Cristina: la pensión por la muerte de su esposo Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su desempeño como presidenta de la Nación.

La medida se formalizó mediante la Resolución 1092, luego de la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

El Gobierno sostuvo que existía una “prohibición expresa” para el cobro de esos beneficios a partir de la condena e inhabilitación absoluta que pesa sobre Cristina Kirchner. También argumentó que no existía el supuesto derecho alimentario invocado por la defensa y cuestionó lo que consideró una errónea aplicación del derecho por parte de la Cámara.

Sin embargo, el tribunal ya había frenado previamente la baja de la pensión y ahora volvió a ratificar esa postura.

La decisión de la Cámara Federal y el revés a la ANSES

Los jueces entendieron que la ANSES no podía eliminar directamente la pensión de viudez, sino únicamente suspenderla, y consideraron incorrecto que el organismo previsional hubiera retirado ambos beneficios “por cuestiones de honor”, como se había planteado en la resolución administrativa.

De esta manera, la Cámara mantuvo la restitución de la pensión como viuda de Néstor Kirchner, pero avaló que continúe suspendida la jubilación correspondiente a su cargo como expresidenta.

Así, Cristina Kirchner recuperará el cobro de la pensión de privilegio, mientras la discusión judicial continuará ahora en la Corte Suprema de Justicia.