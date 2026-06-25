Nuevamente las cámaras de seguridad de un almacén en San Justo, Santa Fe, registraron una violenta secuencia, esta vez entre una compradora y una vendedora. En las imágenes se observa a una persona encapuchada detrás del mostrador, un forcejeo con una mujer y una situación que terminó con corridas y golpes en el interior del negocio.

En el video se observa cómo una persona con capucha negra ingresa al sector del mostrador de un almacén de barrio a pedir un "fernandito", es decir Fernet con Coca.

Mientras la vendedora se dirige hacia un sector de atrás, la clienta aprovecha el descuido para revisar distintos espacios, específicamente la caja registradora del lugar en busca de dinero para llevarse.

En el momento en que la mujer intenta agarrar el dinero, la dueña vuelve y comienza el forcejeo entre ambas para evitar que robe.

Cómo terminó el intento de robo

La secuencia continúa con empujones y golpes en el interior del local. Mientras la mujer intenta reducir a la ladrona, otra persona interviene en la escena y la confrontación se traslada hacia uno de los laterales del comercio.

Finalmente, la clienta logra zafarse y huye del lugar. Antes de escapar, en la pelea, la dueña alcanza a arrancarle la parte superior de la ropa y dejarla sin nada.

Sin embargo la situación continuó, ya que aunque la falsa compradora no logró llevarse nada robado, luego volvió al almacén a increpar a los vendedores, exigiéndoles que borren el video donde se ve el intento de robo.

El video rápidamente se hizo viral en redes por lo bizarro e insólito de la situación, y afortunadamente la mujer no logró robar nada.