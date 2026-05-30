Días después de que se viralizara el video de una pelea entre una empleada y una clienta dentro de un almacén de Neuquén, una de las protagonistas decidió contar públicamente su versión de lo sucedido. Se trata de Elunei, la joven que trabajaba como cajera en el local y que quedó registrada en las imágenes que circularon masivamente por redes sociales.

El episodio generó una fuerte repercusión. Las grabaciones muestran una discusión que escaló rápidamente hasta terminar con golpes, tirones de pelo y una violenta pelea dentro del comercio. Tras la difusión de las imágenes, primero habló la clienta involucrada y ahora fue el turno de la trabajadora.

“Hola, mi nombre es Elunei y soy la cajera de los videos que están circulando en las redes sociales”, comenzó la joven en un video difundido durante las últimas horas.

Según explicó, nunca tuvo intención de maltratar a la hermana de la mujer que ingresó al local para reclamar. “Yo jamás traté mal a la hermana de la chica. En ningún momento le falté el respeto. Incluso eso se puede ver en uno de los videos”, sostuvo.

Elunei negó los malos tratos que motivaron el reclamo

La versión de la cajera contradice parte del relato realizado previamente por la otra protagonista del conflicto, quien había señalado que sus hermanas sufrían malos tratos recurrentes cuando asistían al comercio.

En ese sentido, Elunei afirmó que desconocía una situación personal mencionada por la clienta en su descargo. “Tampoco tenía idea de que tenía una discapacidad, como dice ella”, expresó. Además, planteó dudas sobre la forma en que se originó el reclamo. “Si realmente la hubiera tratado mal, ¿por qué no me dijo nada el padre de la nena que estaba comprando con ella, que es el señor de buzo gris?”, preguntó.

La joven también aseguró que nunca recibió una queja directa por parte de la hermana mencionada en el conflicto. “No sé qué le habrá dicho la hermanita a ella, pero no había necesidad de venir con la bolsa de papas. Podría haber venido con la hermanita a aclarar las cosas”, manifestó.

En su descargo explicó además que trabaja diariamente atendiendo a una gran cantidad de personas y que no recuerda a todos los clientes que pasan por el local. “Yo todos los días atiendo a mucha gente y no me acuerdo de las caras de todas las personas”, señaló.

Perdió su empleo tras la pelea

Durante el mensaje, Elunei reconoció que cometió errores durante la situación, aunque sostuvo que reaccionó después de recibir una agresión. “Yo reconozco que me equivoqué, pero a nadie le va a gustar que le tiren cosas en la cara”, afirmó.

Luego agregó: “Así como fue con una bolsa de papas, podría haber sido algo peor”. La ex empleada también apeló a la experiencia de quienes trabajan en atención al público.

“Si trabajás en atención al público, podrías ser un poquito más empática, porque no creo que te guste que en tu trabajo te tiren algo en la cara o te basureen”, expresó.

Uno de los puntos más sensibles de su relato fue la situación laboral que atravesó después de la viralización del video. Según indicó, ya no trabaja en el comercio. “A todo esto, perdí mi puesto de trabajo porque mi jefe dice que la que estuvo mal fui yo”, aseguró.

La joven también rechazó otra de las versiones que circularon en redes sociales. “Dice que además fui yo quien difundió los videos, cosa que no es cierta”, sostuvo.

Según explicó, las imágenes comenzaron a circular a partir de publicaciones realizadas por otras personas. “Quienes subieron los videos fueron ellos mismos en grupos del barrio y en varios grupos barriales”, afirmó.

Finalmente, también negó otras acusaciones que aparecieron en comentarios y publicaciones posteriores al episodio. “Se puede ver en los videos que jamás les pegamos entre dos personas y tampoco vendemos droga”, manifestó.