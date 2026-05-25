Un video grabado por una cámara de un almacén de Neuquén se hizo viral debido a la violencia que se ve en las imágenes. Todo ocurrió en un comercio de barrio, donde dos mujeres se atacaron físicamente tras tener un intercambio de palabras.

Según se entiende, una clienta ingresó al local reclamándole a la joven que atendía que había tratado mal a su hermana, quien habría estado allí antes. Tras un intercambio de palabras, agrediéndose e insultándose, todo escaló rápidamente hacia violencia física.

En el momento en el que la clienta está por irse, la cajera le reclama algo, lo que hace que la joven vuelva y le tire lo que había comprado en la cabeza. En ese momento comienzan a pegarse, tirarse del pelo y golpearse brutalmente, sin importarles que había más gente presente en el comercio.

Un joven que compraba allí intenta separarlas, sin embargo continúan golpéandose e incluso tiran la caja registradora al piso sin parar de atacarse.

Durante el enfrentamiento también ingresa una mujer al local y finalmente llega otro hombre, quien junto al joven que ya estaba en la escena logran separar a cada una de las mujeres para lados distintos. Si bien se desconoce qué motivó la agresión, se entiende que fue por una queja por la "mala atención".