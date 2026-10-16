Un productor agropecuario de 70 años se convirtió en la primera víctima fatal vinculada a las complicaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en Santa Fe. Jorge Eliezer Hardy murió este jueves en una zona rural de Villa Ocampo, mientras intentaba retirar su ganado de los campos inundados por el desborde del río Paraná.

Hardy ingresó a una laguna en el sector conocido como El Víbora, donde las anegaciones complicaban el traslado de los animales. El hombre perdió de vista la superficie y se hundió en el agua. Aunque fue rescatado con vida, sufrió una asfixia por inmersión y murió.

El episodio ocurrió cerca del mediodía, a unos 15 kilómetros al este del área urbana de Villa Ocampo, en el norte de la provincia de Santa Fe. Hardy estaba acompañado por otro productor, de apellido Ketler, mientras ambos intentaban conducir la hacienda hacia un lugar seguro.

El productor intentaba retirar los animales de los campos inundados

La crecida del Paraná y el avance del agua sobre las zonas bajas dejaron sectores rurales anegados. En ese escenario, los productores comenzaron a trasladar sus animales para evitar que quedaran atrapados por la inundación.

Hardy ingresó a la laguna mientras intentaba orientar al ganado y, en ese momento, su compañero perdió su rastro. Un llamado al 911 alertó sobre la situación y dio inicio a la intervención de los equipos de emergencia.

Los médicos determinaron que murió por asfixia por inmersión

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo y personal de Criminalística. También intervino el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con la participación de un médico que examinó el cuerpo.

El profesional, identificado como el doctor Argañaraz, determinó que la muerte se produjo por asfixia por inmersión, sin signos de violencia. Por ese motivo, no se consideró necesaria una autopsia y el cuerpo fue entregado a la familia para el velorio y la posterior inhumación.

La muerte de Hardy marca el primer fallecimiento asociado a las consecuencias de El Niño en este episodio de inundaciones en Santa Fe. La emergencia afecta especialmente a las áreas bajas próximas al Paraná, donde el avance del agua obliga a los habitantes rurales a tomar medidas para proteger sus animales y sus medios de vida.