El Niño golpea al Litoral: cerraron nuevamente la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño continúan afectando al Litoral argentino y volvieron a provocar restricciones en las Cataratas del Iguazú. Las autoridades del Parque Nacional Iguazú dispusieron este miércoles el cierre preventivo del Circuito Garganta del Diablo debido al aumento del caudal del río.

También permanece inhabilitado el Sendero Verde como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas. La continuidad de la medida será evaluada durante la jornada por los guardaparques en función de la evolución del tiempo y del comportamiento del río.

El cierre se produce apenas días después de otra interrupción preventiva del acceso a la Garganta del Diablo por una fuerte crecida del Iguazú, en un escenario que continúa condicionado por las abundantes precipitaciones en la región.

Crecidas y alertas en Entre Ríos y Corrientes

El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que durante los próximos siete días podrían desarrollarse nuevos eventos de precipitación, principalmente sobre el noreste de la Cuenca del Plata, con acumulados mayoritariamente moderados.

La situación ya se refleja en diferentes cursos de agua. En el tramo medio del río Uruguay avanza una onda de crecida y se encuentran por encima del nivel de alerta las estaciones correspondientes a Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland.

Más al sur, el tramo inferior registra un ascenso entre aguas altas y medias altas. Las mediciones de Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay también superan los niveles de alerta.

El río Iguazú continúa en aguas altas

La situación también es seguida de cerca en el sistema integrado por los ríos Paraguay, Iguazú y Paraná.

Según el informe del INA, el Alto Paraná en Guairá registra el avance de una onda de crecida en niveles medios altos y altos, con marcas superiores a las observadas durante el episodio anterior.

En tanto, el río Iguazú a la altura de Andresito atraviesa una onda de crecida en aguas altas como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante los últimos días.

El impacto también alcanza a Yacyretá, donde la afluencia muestra un fuerte ascenso debido a la combinación de las crecidas del Iguazú y el Alto Paraná y al aporte generado por las precipitaciones en la propia cuenca.

En el río Paraná, entre Corrientes y La Paz, también se registra un ascenso asociado a la onda de crecida y al comportamiento de la descarga de Yacyretá.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los niveles de los principales ríos mientras los pronósticos anticipan que las precipitaciones continuarán concentrándose durante los próximos días sobre el noreste de la Cuenca del Plata.