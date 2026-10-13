Frente a las alertas amarillas y naranjas por tormentas y lluvias intensas, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), indicó que se trata de un clima particular por lo cual están manteniendo prudencia.

"En una época donde no se dan estas lluvias, ahora tenemos presente este sistema que viene del centro del país, frío con mucha humedad, que no es el característico de las lluvias que vienen del Océano Pacífico, que pasan en la cordillera, que son lluvias en la alta cuenca que generan caudales elevados", indicó en diálogo con La Segunda Mañana por AM550 Horacio Collado, Secretario Técnico de AIC.

"No son lluvias importantes"

Además aclaró que para la Autoridad la lluvia no significa una alerta importante. "Hay algunos lugares que se vieron ayer o anteayer, para el lado de la zona petrolera y demás, con algunas lluvias de mayor intensidad, pero en el resto de la provincia no vemos, por lo menos en nuestro equipo de trabajo acá de la Autoridad de Cuenca, no vemos que son lluvias importantes que generen grandes caudales de los ríos", adelantó en cuanto a posibles crecidas.

Collado explicó que el caudal del río proviene principalmente del deshielo, que en esta época con las lluvias se está empezando a acelerar.

El estado de los embalses

En cuanto a los embalses, indicó que "para la época que estamos se recuperaron muy bien, tanto el Barreales y Marimenuco en el río Neuquén, que es el que más alto está, producto de las grandes lluvias, las importantes lluvias que hubo, y el resto en el Limay todavía estamos con capacidad de regulación sin ningún inconveniente, pero también se han recuperado bien Piedra del Águila y Alicurá".

Agregó que el embalse Chocón es el que está más demorado ya que no hay una demanda importante de energía, "estamos generando cerca de los 280/300 metros cúbicos por segundo del río Limay, y no hay una gran demanda de energía. En este momento están generando energía todo en el Litoral, porque allá no tienen embalse, entonces tienen que generar el agua que les viene. Sumado a eso que también el consumo domiciliario de gas no es muy importante, ya no hace tanto frío, entonces todas las centrales con gas están todas funcionando."

También explicó que esto no está repercutiendo en la tarifa eléctrica, aunque sí hubo una disminución del valor promedio de CAMMESA. "Lo que está disminuyendo es el subsidio", indicó.

Los embalses alcanzan para sostener las lluvias

Además se refirió a las prioridades que está teniendo la AIC en cuanto al fenómeno de El Niño para contener impactos. "Lo que más incidencia tiene ahora para nuestras cuencas, aquí es la parte urbana, la parte de las grandes lluvias y los grandes aportes de los ríos y demás, gracias a Dios tenemos la suerte que con los embalses que tenemos podemos regular sin ningún inconveniente todas estas lluvias".

Y agregó que el mayor inconveniente suelen ser los pluviales, que son insuficientes o generan dificultades.

Por último, reiteró que el panorama para la AIC no es pesimista ya que las alertas no son graves. "Una lluvia que tenga 10 milímetros, 5 milímetros, 15 milímetros, no es una gran lluvia, sin embargo, todos los días llueve, molesta después de que llueve una semana, pero no son grandes lluvias, entonces, el cuidado que hay que tener es precisamente, yo lo que sostengo, que a nivel urbano, cómo planificar bien los desagües cuando se planifica la infraestructura urbana", enfatizó.

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