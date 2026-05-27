El nacimiento de Nazarena sorprendió al personal médico del Centro Integral de Salud Banda, en Santiago del Estero, por una particularidad poco habitual: la beba pesó 6,5 kilos. El caso rápidamente se viralizó en redes sociales y muchos comenzaron a llamarla la “superbebé santiagueña”.

La recién nacida llegó al mundo durante la semana 38 de embarazo y el parto había sido catalogado como de riesgo debido a su gran tamaño. Sin embargo, tanto la beba como su mamá evolucionan favorablemente y permanecen bajo controles médicos de rutina.

La madre de la niña, Yohana, oriunda de la localidad de Colonia Dora, relató que atravesó el embarazo con preocupación por las advertencias médicas vinculadas a la complejidad del parto. “Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, contó en un video difundido en TikTok desde una habitación del área de maternidad del CIS Banda.

A pesar de la complejidad del caso, la pequeña nació en buen estado de salud y no presentó complicaciones mayores. “La bebé está perfectamente”, aseguró la madre tras el nacimiento.

El caso también llamó la atención porque no es la primera vez que Yohana tiene hijos con un peso superior al promedio. Según explicó, su primera hija nació con 3,8 kilos y su segundo hijo pesó 4 kilos.

Desde el ámbito médico explicaron que los bebés que nacen con más de 4 kilos suelen ser considerados macrosómicos, una condición que puede aumentar riesgos tanto para la madre como para el recién nacido durante el parto. En este caso, el seguimiento médico permitió llevar adelante el nacimiento sin inconvenientes graves y con evolución favorable para ambas.