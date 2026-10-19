Santilli aseguró que Milei volvería a ganar una elección: “Con o sin PASO”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que Javier Milei volvería a imponerse si las elecciones presidenciales se realizaran actualmente y sostuvo que el resultado no dependería de la continuidad o eliminación de las PASO.

“Si este domingo hay elecciones, Milei les gana a todos. Les vuelve a ganar”, afirmó durante una entrevista televisiva.

Santilli utilizó esa proyección para defender la agenda política del Gobierno y expresó su confianza en que el oficialismo conseguirá los votos necesarios para aprobar la reforma electoral.

“Dijeron que no iba a poder gobernar y pudo. Dijeron que no iba a salir la Ley Bases y salió. Y la reforma electoral va a salir”, sostuvo.

La discusión por las PASO

El funcionario explicó que el proyecto que impulsa el Ejecutivo tiene un alcance más amplio que la eliminación de las elecciones primarias y argumentó que busca reducir la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas y disminuir el costo del calendario electoral.

“La reforma electoral no es una reforma para eliminar las PASO. La reforma electoral es una reforma para los ciudadanos”, señaló. Según Santilli, los argentinos no quieren votar “seis veces en un año” ni destinar “200 millones de dólares para una PASO”.

El jefe de Gabinete recordó que Milei había planteado cambios sobre las primarias antes de asumir la Presidencia y mencionó la implementación de la Boleta Única como otro de los compromisos electorales cumplidos por el oficialismo.

Además, afirmó que los gobernadores acompañarán la iniciativa y volvió a mostrarse confiado sobre su aprobación: “La reforma electoral va a salir”.

Santilli apuntó contra Kicillof

Durante la entrevista también analizó la situación del peronismo y consideró que sus diferentes sectores terminarán confluyendo cuando llegue el momento de definir las candidaturas para 2027.

“Yo no me creo que van a estar separados. Yo creo que cuando llegue el momento final van a estar juntos”, sostuvo.

En ese contexto cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien había afirmado durante un acto por el 17 de octubre que el peronismo volverá a gobernar el país.

“Lo que le quedó grande a Kicillof es la provincia”, respondió Santilli.

El funcionario criticó la política de seguridad bonaerense, la falta de adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las medidas destinadas a captar inversiones.

También mencionó las oportunidades que atraviesan provincias como Neuquén, Río Negro, Salta y Catamarca para contrastarlas con la situación bonaerense.

Reclamo de sanciones por los incidentes en las protestas

Santilli se refirió además a los episodios de violencia registrados durante una reciente movilización y pidió aplicar sanciones a quienes participaron de destrozos.

“Esos tipos que están rompiendo adoquines y poniéndolos en baldes tienen que estar presos”, afirmó.

Para el jefe de Gabinete, quienes provoquen daños durante una protesta deberían asumir consecuencias penales o hacerse cargo económicamente de los destrozos.

Finalmente, defendió la política económica del Gobierno y sostuvo que el debate público cambió respecto de los primeros años de la administración libertaria.

“Hoy estamos discutiendo velocidad de cambio económico”, concluyó Santilli.