Santilli busca apoyo para el Presupuesto 2027 y pone a Rolando Figueroa entre los gobernadores prioritarios

El Gobierno nacional prepara una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores y Rolando Figueroa aparece entre los mandatarios con los que la Casa Rosada buscará profundizar el diálogo. El objetivo inmediato es conseguir respaldo para el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, aunque las conversaciones también estarán atravesadas por los posibles acuerdos políticos de cara a las elecciones del próximo año.

El encargado de encabezar las reuniones será el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien durante las próximas dos semanas buscará avanzar con los mandatarios considerados dialoguistas.

La primera prioridad estará puesta en los gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei durante la reciente Argentina Week en París, donde el Gobierno ya mantuvo conversaciones políticas con representantes de distintas provincias.

En ese grupo se encuentra el gobernador neuquino Rolando Figueroa, junto con Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También integró la comitiva la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Santilli buscará ampliar posteriormente las conversaciones a otros gobernadores que mantienen canales abiertos con Nación, entre ellos Claudio Poggi, de San Luis; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

El Presupuesto 2027, una de las prioridades

Uno de los principales objetivos de la Casa Rosada es reunir los votos necesarios en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2027. En un escenario legislativo en el que el oficialismo necesita construir mayorías con otros espacios, el acompañamiento de los gobernadores vuelve a resultar determinante. Los mandatarios provinciales tienen influencia sobre diputados y senadores de sus distritos y, al mismo tiempo, utilizan la discusión presupuestaria para plantear sus propios reclamos ante Nación.

Durante la estadía en París, Santilli ya había pedido a los gobernadores “apurar los acuerdos”. Desde las provincias, en cambio, reclamaron garantías políticas y pactos de no agresión electoral en sus territorios.

El Gobierno pretende cerrar parte de esas conversaciones durante las próximas dos semanas, en momentos en que sectores de la oposición también buscan avanzar en el Congreso contra algunas de las principales medidas impulsadas por Milei, entre ellas el DNU 70/23.

La reforma electoral y la discusión por las PASO

El segundo eje será la reforma política que impulsa el Ejecutivo. Uno de los puntos que genera mayores diferencias incluso entre sectores cercanos al Gobierno es la propuesta de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La negociación legislativa, sin embargo, no estará separada de la estrategia electoral para 2027. Por instrucción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la Casa Rosada pretende analizar provincia por provincia qué tipo de entendimientos puede alcanzar con los gobernadores.

“Los acuerdos serán con los que haya ‘amor mutuo’, no de manera indiscriminada”, señaló una fuente vinculada a las negociaciones.

La definición implica que mantener una buena relación institucional con Nación no necesariamente derivará en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

Qué busca el Gobierno en las provincias

El oficialismo nacional analiza repetir algunos de los entendimientos alcanzados durante las elecciones de 2025. Entre los casos mencionados aparecen los acuerdos con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Leandro Zdero en Chaco y Alfredo Cornejo en Mendoza.

A ese esquema podrían incorporarse Ignacio Torres en Chubut, Marcelo Orrego en San Juan y Claudio Poggi en San Luis.

Otros distritos presentan una negociación más compleja. Entre ellos aparecen Río Negro, gobernado por Alberto Weretilneck, y Córdoba, a cargo de Martín Llaryora, donde La Libertad Avanza conserva expectativas electorales propias.

En algunos casos, la Casa Rosada analiza una alternativa intermedia: mantener candidatos libertarios, pero con figuras que no representen una amenaza directa para los gobernadores que busquen continuar al frente de sus provincias.

Las próximas dos semanas serán decisivas para conocer hasta dónde puede avanzar esa estrategia. Para Rolando Figueroa, la convocatoria lo vuelve a ubicar dentro del grupo de gobernadores con diálogo directo con Nación, en una negociación en la que se cruzarán los recursos para las provincias, los votos que necesita Milei en el Congreso y el armado político hacia 2027.