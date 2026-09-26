La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolla en el predio ferial La Rural del barrio porteño de Palermo, fue el escenario elegido por Aerolíneas Argentinas para presentar los principales lineamientos de su operación para la temporada de verano 2027, con una propuesta que apunta a fortalecer el turismo nacional e internacional.

Del acto participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros; Guillermo Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes; y Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Según informó la empresa, durante enero de 2027 ofrecerá más de 1,5 millones de asientos, lo que representa un crecimiento del 13% respecto al mismo período del año anterior. La expansión incluye más vuelos de cabotaje, mayor conectividad regional y nuevas alternativas para quienes planean vacaciones dentro de Argentina o escapadas al exterior.

Celeste y blanco, el stand de Aerolíneas Argentinas en la FIT 2026 - Foto: Noticias Argentinas

Patagonia: más oportunidades para descubrir Bariloche, Neuquén y los paisajes del sur

Entre los destinos que recibirán un fuerte impulso se destacan Bariloche y Neuquén, dos de las puertas de entrada más importantes para recorrer la Patagonia durante la temporada estival.

Bariloche contará con 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires, consolidándose como uno de los destinos más demandados del país. La ciudad rionegrina ofrece durante el verano experiencias que combinan naturaleza, aventura y gastronomía, con actividades como trekking en el Parque Nacional Nahuel Huapi, navegación por el lago Nahuel Huapi, circuitos de montaña, ciclismo y excursiones hacia el Cerro Catedral.

Para quienes buscan escapadas por la región, Bariloche también funciona como punto de partida hacia Villa La Angostura y San Martín de los Andes, dos destinos que ganan protagonismo durante los meses cálidos gracias a sus playas de lago, senderos, bosques nativos y propuestas gastronómicas.

La ciudad de Neuquén, por su parte, contará con 42 frecuencias semanales desde Buenos Aires, fortaleciendo la conectividad hacia una provincia que combina turismo de naturaleza, rutas escénicas y destinos de montaña.

Nuevas rutas al Caribe y más vuelos a Brasil

Entre las novedades más destacadas aparecen los nuevos vuelos a Curazao y Cartagena de Indias.

Curazao comenzará a operar desde el 2 de enero con cuatro frecuencias semanales, mientras que Cartagena tendrá cinco vuelos semanales desde el 1 de enero.

Brasil volverá a ser uno de los grandes protagonistas del verano, con una amplia oferta hacia Florianópolis, Río de Janeiro, San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

La programación también incluye operaciones hacia Aruba, Punta Cana, Cancún, Montevideo y Punta del Este, ampliando las alternativas para quienes buscan vacaciones de playa durante la temporada alta.

Más conexiones sin pasar por Buenos Aires

Uno de los puntos destacados del anuncio es el fortalecimiento de las rutas federales, que permiten conectar ciudades del interior sin necesidad de hacer escala en la Capital Federal.

Entre ellas figuran los vuelos Córdoba-Bariloche y Mendoza-Bariloche, además de otras conexiones que buscan facilitar el movimiento turístico entre distintas regiones del país.

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que el objetivo es acompañar el crecimiento de la actividad turística, ampliar la oferta de destinos y brindar más opciones para viajar tanto dentro de Argentina como hacia mercados internacionales estratégicos.