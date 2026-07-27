El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que "Argentina está mucho mejor como país", al sostener que el Gobierno logró ordenar la economía y reactivar sectores productivos que, según afirmó, permanecieron frenados durante años.

En declaraciones televisivas, el funcionario destacó que hoy existe una "macro ordenada", equilibrio fiscal y actividades económicas que vuelven a crecer, como la minería, el gas y el petróleo.

"Hay una macro ordenada, hay equilibrio fiscal y sectores que empujan fuertemente, que durante muchos años estuvieron dormidos porque el kirchnerismo destruyó la Argentina", afirmó.

En ese sentido, Santilli remarcó que el desarrollo energético representa una oportunidad para el país y cuestionó la falta de crecimiento durante las últimas décadas.

"Si en la década del '80 estábamos discutiendo la producción de barriles de petróleo, ¿cómo pasó que nos pasaron seis veces arriba? Falta, por supuesto que falta. Pero claramente estamos mucho mejor", sostuvo.

Críticas a Axel Kicillof

Durante la entrevista, Santilli también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien responsabilizó por el deterioro económico de la provincia de Buenos Aires.

"Fue el funcionario que nos metió en el décimo círculo del infierno y ha destruido la provincia de Buenos Aires", cuestionó.

Además, recordó la deuda generada por la expropiación de YPF.

"¿Se acuerdan que nos dejó una deuda de 16.000 millones de dólares en YPF?", planteó.

El jefe de Gabinete también afirmó que el peronismo "lo único que hizo fue hacer más pobres a los argentinos" y reclamó que Kicillof concentre sus esfuerzos en resolver los problemas de la provincia.

"Que se ocupe de los bonaerenses y les dé seguridad", expresó.

Destacó la baja de la pobreza

Santilli también defendió los indicadores sociales difundidos por el Gobierno y aseguró que muestran una mejora respecto de los niveles registrados al inicio de la gestión.

Según detalló, la pobreza pasó del 57% al 29%, la pobreza infantil descendió de casi el 70% al 42% y la indigencia bajó del 20% al 6%.