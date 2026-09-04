Viral y peligroso en Catamarca: hacían “willy” con un bebé en la moto y una mujer manejaba tomando cerveza y con su hija sin casco

Dos imágenes que se viralizaron en redes sociales generaron preocupación en Catamarca y encendieron las alarmas por situaciones de conducción temeraria. En una de ellas, dos jóvenes circulaban en una moto haciendo “willy” mientras llevaban a un bebé en brazos; en la otra, una mujer fue filmada manejando una motocicleta mientras tomaba cerveza y trasladaba a su hija menor sin casco.

A partir de la difusión de los videos, la Policía de Catamarca inició una investigación para identificar a los protagonistas de las maniobras y determinar las responsabilidades correspondientes. Finalmente, dos adolescentes y una mujer fueron identificados y notificados por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas provincial.

Llevaban a un bebé en la moto

Uno de los episodios ocurrió a fines de agosto, cuando comenzó a circular un video en el que se observaba a dos jóvenes a bordo de una moto realizando una maniobra conocida como “willy”, con un bebé en brazos y sin contar con los elementos de protección correspondientes.

Tras las tareas investigativas, personal de calle de la Seccional Octava, junto con integrantes de la Dirección Inteligencia Criminal de la Policía de Catamarca, llegó hasta un domicilio del barrio Mi Jardín, donde secuestró una moto Lucky Aero Moto 110 cc negra.

En el lugar fue identificado un adolescente de 14 años, quien sería el conductor del rodado que aparece en las imágenes, y una joven de 15 años, señalada como la acompañante que llevaba al niño en brazos.

Manejaba mientras tomaba cerveza

El segundo hecho ocurrió a principios de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca. En las imágenes viralizadas se observaba a una mujer conduciendo una moto mientras tomaba cerveza y trasladaba a su hija menor en el asiento trasero, también sin casco.

Personal de calle de la Comisaría Cuarta logró localizar a la mujer, de 42 años, quien se presentó en la dependencia policial y fue notificada de distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de Catamarca.

Luego de completar los trámites correspondientes, tanto la mujer como los padres de los adolescentes quedaron supeditados a la continuidad de las causas iniciadas por estos hechos que generaron repercusión en redes sociales.