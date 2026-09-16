El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso contiene el detalle de las principales obras de infraestructura previstas para las provincias. Predominan los proyectos viales, de agua y saneamiento. Las planillas anexas muestran una particularidad. Una parte importante de las obras incluidas tendrá una ejecución limitada durante el próximo año. Los compromisos se distribuyen entre 2027, 2028, 2029 y ejercicios posteriores.

En ese capítulo, las obras de inversión con incidencia en ejercicios futuros suman $1,36 billones. Pero para 2027 se contempla devengar alrededor de $156.576 millones. El resto queda distribuido hacia los años siguientes.

Tucumán y Santiago del Estero, entre las mayores partidas

Uno de los proyectos de mayor volumen es el Acueducto Vipos, en Tucumán. Tiene una inversión prevista para 2027 de unos $25.113 millones. Su costo total supera los $148.000 millones. La provincia también cuenta con otras obras. Entre ellas aparecen la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción, con $2.196 millones. Y trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38, incluido el acceso sur a San Miguel de Tucumán.

Santiago del Estero también aparece entre las provincias con proyectos relevantes. El Presupuesto 2027 contempla $18.097 millones para la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 9. El tramo conecta Santiago del Estero capital con el acceso a Termas de Río Hondo. Además, entre las obras que alcanzan a más de una jurisdicción figura la recuperación del corredor vial entre General Pinedo, en Chaco, y Quimilí, en Santiago del Estero.

Rutas, uno de los principales destinos

La infraestructura vial ocupa buena parte de las planillas del Presupuesto 2027. En Chubut se prevé continuar con la duplicación de calzada de la Ruta Nacional 3, entre el acceso a Puerto Madryn y la rotonda norte de Trelew. El proyecto tiene un costo estimado de $15.107 millones. De ese total, alrededor de $1.665 millones corresponden a 2027.

En Corrientes, figura la construcción de una variante de la Ruta Nacional 12 para el paso por la capital provincial. La inversión total proyectada alcanza los $17.665 millones. Para el próximo año se prevén $1.724 millones. La provincia también cuenta con una partida de $6.895 millones para la remodelación de colectores cloacales y la construcción de una planta depuradora en la ciudad de Corrientes.

Presupuesto 2027: las obras que el Gobierno proyecta en las provincias

En Santa Fe aparece la construcción de terceros carriles en la autopista Buenos Aires-Rosario. El tramo comprende entre Alvear y la RN A012. El proyecto tiene un costo total estimado de casi $7.985 millones. También se proyectan trabajos sobre la RN 178, entre la RN33 y Las Rosas, por un monto plurianual de $47.850 millones.

Obras en el Norte y la Patagonia

En Chaco, otra de las obras importantes es la variante de paso de Resistencia sobre la RN11. La inversión total calculada es de $27.131 millones. Para 2027, sin embargo, la partida es de alrededor de $566 millones. El grueso de la ejecución queda para los ejercicios siguientes.

En Misiones se incluye el soterramiento de la RN12 en Posadas, entre las avenidas Las Heras y Tomás Guido. El proyecto alcanza casi los $27.947 millones. Solo $322 millones están contemplados para el próximo año. También aparecen obras de viviendas sustentables en Puerto Iguazú y trabajos en el aeropuerto de Posadas.

En La Rioja, el proyecto contempla obras de mantenimiento sobre la RN76, en el tramo que conecta con Villa Unión. La inversión total supera los $19.000 millones.

La lógica de la ejecución plurianual

La estructura del Presupuesto 2027 responde a una lógica de ejecución distribuida. Las obras de inversión con incidencia en ejercicios futuros suman $1,36 billones. Pero para 2027 se contempla devengar alrededor de $156.576 millones. El resto queda distribuido hacia los años siguientes.

Esta modalidad permite al Gobierno nacional incluir una amplia cartera de proyectos en el texto presupuestario. Sin embargo, no garantiza que las obras se ejecuten íntegramente durante 2027. Ni que sean financiadas en su totalidad por el Estado nacional. La inclusión de obras forma parte de la negociación política con los gobernadores para conseguir respaldo legislativo.