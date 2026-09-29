El Tribunal Oral Federal N°5 recibió finalmente la pericia contable sobre Los Sauces, uno de los informes que había demorado la definición del juicio oral contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros acusados. El documento, elaborado por peritos de la Corte Suprema de Justicia, tiene más de 30 páginas y ya comenzó a ser analizado por los jueces.

El informe contiene un análisis sobre la actividad del Hotel Los Sauces, aunque no logró determinar si la explotación comercial del establecimiento resultaba rentable. Los expertos señalaron que para establecer ese punto faltan balances y documentación respaldatoria, por lo que esa cuestión quedó sin una conclusión definitiva dentro del estudio.

La llegada de la pericia se produce a menos de un mes del inicio previsto del debate. El TOF 5 fijó para el 23 de octubre el comienzo del juicio oral por Los Sauces, en el que Cristina y Máximo Kirchner están acusados, entre otros delitos, por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

El estudio había generado demoras durante el proceso y llevó incluso a que el tribunal apartara a un perito que no había cumplido con los plazos establecidos. En julio, los jueces designaron en su reemplazo a peritos de la Corte Suprema, a quienes se les encargó completar el análisis contable que resultaba necesario para avanzar hacia el debate.

La causa tiene como eje la actividad de Los Sauces S.A., sociedad constituida el 7 de noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Tras la muerte del expresidente, la distribución accionaria quedó, según la investigación, en 45% para Cristina, 32,5% para Máximo y 22,5% para Florencia Kirchner.

La empresa comenzó a facturar en enero de 2009 y el expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la entonces diputada Margarita Stolbizer. La investigación quedó en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. En diciembre de 2016 la sociedad fue intervenida y, meses después, Bonadio procesó a los principales acusados.

Uno de los puntos centrales de la acusación está relacionado con los ingresos que recibió la sociedad entre 2009 y 2016. Según el expediente, Los Sauces facturó $25.968.042,30 a empresas vinculadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo, una cifra que representó cerca del 88% de su facturación durante ese período. De ese monto, alrededor de $18,5 millones correspondieron a compañías vinculadas con Cristóbal López y Fabián De Sousa y unos $7 millones a firmas relacionadas con Báez.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que esos pagos no respondían únicamente a una relación comercial inmobiliaria, sino que podían formar parte de un mecanismo destinado a disimular el retorno de fondos vinculados con obras públicas. La acusación también señala que los accionistas retiraron más de $10 millones de la sociedad y que algunos inmuebles fueron utilizados de manera gratuita.

Entre los bienes mencionados en el expediente aparece el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, además de sus cocheras. El inmueble fue ocupado por empresas vinculadas con Cristóbal López y, de acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2017 se abonaron alrededor de US$1,7 millones, mientras que una tasación judicial posterior ubicó su valor de mercado en una cifra cercana a la mitad o incluso menor.

El patrimonio investigado también incluye lotes y departamentos en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, algunos construidos por Austral Construcciones y posteriormente alquilados por empresas relacionadas con Báez. En el listado figuran además la casa de Mascarello 400, en Río Gallegos, y el departamento de San José 1111, donde actualmente cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner.

El expediente atravesó distintas instancias judiciales antes de llegar al debate oral. En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos que había dictado el TOF 5 en 2021 y ordenó avanzar con el juicio. En diciembre de 2024, la Corte Suprema dejó firme el camino hacia el debate oral.

Ahora, con la pericia incorporada al expediente, el juicio de Los Sauces tiene fecha para el 23 de octubre, mientras que el proceso por Hotesur fue separado y quedó previsto para el 19 de marzo de 2027. La decisión de dividir ambos debates fue apelada por el fiscal Diego Velasco ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver el planteo.