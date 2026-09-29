El secretario nacional de Discapacidad Pablo Di Liscia sufrió un accidente y está internado

El nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió un accidente mientras circulaba en moto y permanece internado en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario presenta fracturas en distintas partes del cuerpo, aunque no registra lesiones neurológicas y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, la clavícula y el omóplato como consecuencia del impacto. Actualmente permanece bajo atención médica y los profesionales continúan evaluando su evolución.

El funcionario llevaba casco al momento del accidente, un elemento que habría contribuido a evitar consecuencias de mayor gravedad. Por el momento no se informó cuánto tiempo deberá permanecer internado.

El episodio ocurrió apenas un día después de que asumiera formalmente su nuevo cargo. Su designación al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad fue publicada el lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

Di Liscia llegó a la Secretaría en reemplazo de Alejandro Vilches, en el marco de una reorganización de la estructura estatal vinculada con el área. La dependencia dejó de estar bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pasó a depender del Ministerio de Salud.

El nuevo funcionario tiene antecedentes en la gestión pública. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, durante la administración de María Eugenia Vidal. También ocupó anteriormente funciones en el Gobierno porteño relacionadas con control de gestión e higiene urbana.

Mientras permanece internado, todavía no se había definido quién quedará temporalmente a cargo de sus funciones. La decisión deberá contemplar además la agenda que tiene pendiente la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad.

Entre los temas que deberá abordar el organismo aparecen la revisión de las pensiones por invalidez laboral, el fortalecimiento de las auditorías y el ordenamiento del sistema de prestaciones. Estos asuntos forman parte de las discusiones que actualmente se desarrollan en el Congreso.

En paralelo, el oficialismo analiza modificaciones vinculadas con las prestaciones y su esquema de financiamiento, en un contexto de debate legislativo sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad.