El senador nacional Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, murió este martes 29 de septiembre a los 74 años en la ciudad de La Rioja. El legislador fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, según informaron fuentes vinculadas al ámbito legislativo.

Hasta el momento, no se comunicó oficialmente la causa del fallecimiento, por lo que no hay información confirmada sobre las circunstancias que provocaron su muerte. Autoridades policiales y judiciales trabajaron en el lugar para establecer lo ocurrido.

La noticia fue confirmada por fuentes legislativas del bloque de La Libertad Avanza, al que Pagotto pertenecía desde su llegada al Senado en 2023.

Quién era Juan Carlos Pagotto

Abogado de profesión, Pagotto había nacido en Mendoza, aunque desarrolló gran parte de su trayectoria política y profesional en La Rioja. En 2023 encabezó la lista de candidatos a senadores nacionales de La Libertad Avanza por esa provincia y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año.

En el Senado ocupaba un lugar de relevancia dentro de la estructura parlamentaria. Durante 2026 presidía la Comisión de Acuerdos, uno de los cuerpos clave de la Cámara alta porque interviene en el análisis de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para la designación de jueces y otros funcionarios. El Senado registraba oficialmente a Pagotto como presidente de esa comisión.

En los últimos meses, la comisión había avanzado con el tratamiento de numerosos nombramientos judiciales. En agosto, bajo la conducción de Pagotto, completó el análisis de 67 postulaciones después de cinco jornadas de audiencias públicas.

Su llegada al Senado y el vínculo con los Menem

Pagotto tenía además una relación política de larga data con la familia Menem. Diversos perfiles periodísticos señalaron su cercanía con el expresidente Carlos Menem y con Eduardo Menem, exsenador nacional y hermano del exmandatario.

Su trayectoria parlamentaria también incluyó la presidencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde tuvo intervención en el análisis de decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. El Senado documentó su designación al frente de Justicia y Asuntos Penales en abril de 2025.

Quién ocuparía su banca

Tras la muerte de Pagotto, la banca correspondiente a La Rioja sería ocupada por Claudia Cecilia López, actual legisladora provincial y segunda candidata de la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, según informó el vocero presidencial.

Su incorporación deberá ser formalizada por el Senado en una próxima sesión. Como eventual reemplazante, también aparece Alejandro Cruz Antúnez, de acuerdo con la información difundida tras el fallecimiento.

Por ahora, la principal incógnita continúa siendo qué provocó la muerte de Juan Carlos Pagotto.