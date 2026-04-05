Aumentarán el castigo a viudas negras: 12 años de cárcel

El gobierno nacional impulsa -por fin- un proyecto destinado a incrementar el castigo judicial contra las delincuentes a las que se conocen como viudas negras e incurren en una modalidad delictiva potencialmente mortal: drogan a hombres a los que luego les roban.

Las delincuentes acechan a lo largo y ancho del país. Y, lamentablemente, Neuquén no es la excepción. La novedad radica en que -durante las últimas horas- trascendió que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, impulsará distintos cambios que espera que el Congreso apruebe durante el presente semestre (para que entre en vigencia lo antes posible).

En lo que será una primera etapa de las reformas del Código Penal, impulsará nuevas tipificaciones de delitos y la suba en las penas de otros que ya existen. Según se adelantó al respecto, el proyecto tipifica por primera vez la modalidad viuda negra como robo agravado, con condenas de hasta doce años de prisión. El texto introduce un inciso particular para quienes suministren sustancias a la víctima con el fin de consumar el robo, tanto por engaño como por la fuerza. Será, sin dudas, un castigo destinado a ponerle fin a una modalidad que se encuentra en peligrosa expansión, muchas veces al amparo del feminismo extremo que busca minimizar las responsabilidades de las criminales.

Lamentablemente, en Neuquén, hubo muchos casos, por lo que alcanzará con recordar algunos.

Marzo de 2019: La Policía desbarató a una banda de viudas negras que operaban en el centro y oeste de la ciudad de Neuquén. Hubo dos casos en los que las mujeres se robaron todo lo que pudieron, incluso comestibles y artículos de limpieza. Las víctimas fueron hombres mayores de 50 años que fueron seducidos en la calle, intercambiaron números de celular y después le hicieron todo el trabajo fino por WhatsApp. Las delincuentes fueron identificadas como Mariel (entonces de 44 años), Claudia de (26) y Yesica de (29).

Noviembre de 2019: Las tres mujeres fueron acusadas por el Poder Judicial por cometer dos robos tras dejar inconscientes a sus víctimas con bebidas que contenían sedantes. Dos de las delincuentes quedaron bajo tratamiento psiquiátrico en el hospital Heller.

Octubre de 2020: A pesar de que la Justicia local la tenía como principal sospechosa de una investigación, una cipoleña no dudó en cometer otro hecho delictivo. Se trataba de una conocida viuda negra, que se movía con impunidad por la región.

Julio de 2025: Un oficial de la policía neuquina alertó sobre la presencia de viudas negras. El comisario Juan Arévalo aseguró que ya se registraron varios episodios, incluido uno en mayo de ese año. Se aseguró que, en Neuquén, la sustancia más utilizada por las delincuentes para dormir a las víctimas es el clonazepam, un psicotrópico que en dosis elevadas puede resultar letal.

Endurecer las penas y hacer que las delincuentes purguen varios años de cárcel, es una forma razonable de luchar contra este flagelo.