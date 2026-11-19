Este jueves 19 de noviembre, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos.

La discusión había comenzado pasadas las 11 y se extendió durante más de ocho horas con 28 senadores inscriptos para intervenir. Con su aprobación, quedaron convertidas en permanentes buena parte de las disposiciones establecidas por la Ley 27.793, cuya emergencia vence en diciembre.

La iniciativa aprobda, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, establece un nuevo marco para pensiones, prestaciones, cobertura sanitaria, financiamiento y auditorías.

Uno de los principales cambios que la legislación sancionada introduce es la la eliminación del carácter de emergencia y transitoriedad del esquema para establecer reglas permanentes y de orden público, con el objetivo de que continúen independientemente de los cambios de gobierno.

La Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad obtuvo 71 votos a favor, 0 negativos y ninguna abstención - Foto: Captura video

Pensiones, trabajo y actualización de prestaciones

La Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad establece una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y permite compatibilizar su percepción con un empleo formal o la inscripción en el Monotributo.

Para mantener ambos ingresos, la persona no podrá superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El régimen alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También mantiene el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles correspondientes a las prestaciones, vinculada al índice de movilidad jubilatoria y, por esa vía, al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La iniciativa garantiza además la cobertura básica de protección médica mediante Incluir Salud para quienes perciban una pensión por discapacidad.

En materia presupuestaria, establece que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

El proyecto incorpora además un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio de debido proceso inclusivo.

A pedido de bloques aliados se sumó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Cruces con el Gobierno durante el debate

La discusión estuvo atravesada durante la tarde por fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición a la política del Gobierno nacional en materia de discapacidad.

El senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro respaldó la iniciativa y cuestionó al presidente Javier Milei por expresiones relacionadas con las personas con discapacidad. “Un Presidente no puede burlarse de las personas con discapacidad”, sostuvo De Pedro, quien también reclamó respuestas frente a los problemas de acceso al transporte, las terapias, los medicamentos y el empleo.

El senador por San Juan, Sergio Uñac también apuntó contra la administración nacional y sostuvo que “el Gobierno debería pedir disculpas” por las políticas implementadas en el área.

Desde La Libertad Avanza, en cambio, la senadora Ivanna Arrascaeta defendió la iniciativa y señaló que el objetivo es abandonar un sistema basado en sucesivas emergencias para avanzar hacia un esquema estable. La legisladora destacó que el proyecto busca establecer “reglas permanentes, previsibles y con financiamiento identificado”, además de compatibilizar el acceso a una pensión con la posibilidad de trabajar.

Arrascaeta también resaltó la incorporación de controles, auditorías y mecanismos para identificar los programas presupuestarios destinados a financiar las prestaciones.

Por su parte, el senador de La Pampa Daniel Bensusán sostuvo que existe acuerdo sobre la necesidad de controlar los beneficios, pero cuestionó la forma en que el Gobierno realizó algunas auditorías. “Estamos todos de acuerdo con el control. Que se verifique que los beneficios se otorguen a quien lo necesita realmente. Ahora, controlar no puede ser maltratar ni dejar sin derechos al que realmente lo necesita”, expresó.

La sesión contempla además el tratamiento de otros proyectos, entre ellos la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y una iniciativa vinculada con la Ley de Tierras.