El Senado de la Nación sesionará este jueves 19 de noviembre desde las 11 con una agenda que tendrá como principal objetivo darle sanción definitiva al proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad. La iniciativa cuenta con el respaldo de los distintos bloques políticos y busca garantizar de manera permanente las prestaciones y beneficios contemplados en la ley de emergencia, cuya vigencia vence en diciembre.

El temario también incluye el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone restablecer los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros; el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para instalaciones deportivas y recreativas.

El Senado debatirá cuatro proyectos clave, con la nueva ley de discapacidad como principal eje de la sesión.

La agenda fue analizada este miércoles 18 de noviembre por la tarde durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, donde se definieron los temas que llegarán al recinto.

El debate por discapacidad concentrará la mayor atención de la jornada, ya que el proyecto busca dar continuidad a las prestaciones y mecanismos de protección vigentes, pero con un cambio central: dejar atrás el carácter excepcional de la emergencia y establecer un régimen permanente.

Discapacidad: qué establece el proyecto de ley

La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, replica prácticamente todo el esquema de beneficios previsto en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter transitorio para convertir sus disposiciones en una normativa permanente y de orden público.

Entre sus principales puntos se destacan:

Compatibilidad laboral: permite que las personas titulares de una pensión no contributiva por discapacidad puedan trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

permite que las personas titulares de una pensión no contributiva por discapacidad puedan trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Pensión por discapacidad: mantiene el monto equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo para los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos y cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

mantiene el monto equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo para los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos y cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Prestaciones y aranceles: conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los valores que reciben los prestadores, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del IPC.

conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los valores que reciben los prestadores, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del IPC. Cobertura de salud: garantiza la protección médica básica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión no contributiva por discapacidad.

garantiza la protección médica básica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión no contributiva por discapacidad. Financiamiento: establece que la partida presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

establece que la partida presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior. Auditorías y controles: crea un sistema de revisiones periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Los procedimientos deberán respetar el debido proceso y contemplar garantías para las personas con discapacidad.

crea un sistema de revisiones periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Los procedimientos deberán respetar el debido proceso y contemplar garantías para las personas con discapacidad. Deudas con prestadores: incorpora un cronograma transitorio para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema.

incorpora un cronograma transitorio para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema. Reglamentación: establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley una vez aprobada.

Tierras: buscan restablecer los límites a la compra por extranjeros

Otro de los proyectos incluidos en el temario es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya recibió aprobación de la Cámara de Diputados y propone derogar el artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras sancionada durante el kirchnerismo.

La iniciativa apunta a restablecer las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre sus principales disposiciones establece un límite del 30% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, además de un máximo de 1.000 hectáreas en zonas núcleo y restricciones sobre tierras que contengan espejos de agua o estén ubicadas en zonas de frontera.

El proyecto también incorpora modificaciones al régimen de expropiaciones y establece un procedimiento abreviado para los desalojos de viviendas y campos ocupados ilegalmente.

Patentes: el acuerdo internacional vuelve al Senado

El temario contempla además el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un acuerdo internacional que busca facilitar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países.

La Argentina firmó el tratado en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante su tratamiento en la Cámara de Diputados obligaron a que regresara a la Cámara alta para su sanción definitiva.

Durante el debate se incorporó una reserva al capítulo II del acuerdo, con el objetivo de proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como habían reclamado las cámaras empresariales del sector.

Ley Joaquín: seguridad obligatoria en instalaciones deportivas

Por último, los senadores tratarán la denominada Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, tanto públicas como privadas.

La propuesta alcanza a las instituciones que dispongan de equipamiento deportivo en sus instalaciones y a los elementos ubicados en espacios públicos.

Entre sus principales disposiciones establece la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar adecuadamente arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos infantiles en plazas.

El objetivo es prevenir accidentes provocados por la caída o el desplazamiento de estas estructuras y reforzar las condiciones de seguridad en clubes, establecimientos deportivos y espacios recreativos.