El Senado avanzó con una reforma de la Ley de Biocombustibles y elevó los cortes obligatorios

El Senado dio este jueves un nuevo paso para modificar el Régimen de Biocombustibles, luego de que La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados firmaran un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Energía, Combustibles y Minería y de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa propone elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% en las naftas, mientras que el biodiésel mantendrá un esquema con un corte que parte del 7,5%. El proyecto también incorpora límites a la participación de cada empresa para evitar una concentración excesiva del mercado.

En el caso del bioetanol, el nuevo esquema establece que el 15% estará compuesto por un 6% proveniente de caña de azúcar, otro 6% de maíz y un 3% destinado a la competencia. Además, ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente.

Otro de los puntos centrales del dictamen es la extensión hasta 2036 del plazo para que las pequeñas y medianas empresas del sector puedan llevar adelante su reconversión. El objetivo planteado durante el debate es otorgar mayor previsibilidad a las inversiones y acompañar la adaptación de las empresas al nuevo esquema.

El dictamen surgió a partir del proyecto presentado por la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, al que se incorporaron modificaciones propuestas por senadores de distintos bloques provinciales y dialoguistas.

Entre quienes aportaron cambios al texto figuran Beatriz Ávila, José María Carambia, Natalia Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola, Flavia Royón, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Jorge Capitanich.

La discusión sobre la nueva ley venía generando diferencias entre los sectores vinculados al bioetanol y el biodiésel, especialmente por el impacto que los cambios pueden tener sobre productores y empresas de distintas regiones del país. El oficialismo buscó alcanzar un texto que permitiera reunir los respaldos necesarios para avanzar hacia el recinto.

Con la firma del dictamen, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido legislativo y convertirse en uno de los temas económicos que deberá resolver el Senado en las próximas sesiones.