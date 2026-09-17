El Senado consiguió quórum y debate Inocencia Fiscal II mientras postergó la reforma del Banco Central

El Senado de la Nación consiguió este jueves el quórum necesario para iniciar la sesión y avanzar con un amplio temario que tiene como principales proyectos a Inocencia Fiscal II y la reforma del régimen de biocombustibles. La Cámara alta abrió el recinto con 37 senadores.

El proyecto de Inocencia Fiscal II es una de las iniciativas centrales de la jornada. La propuesta, que ya obtuvo media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra, plantea modificaciones al régimen simplificado de Ganancias y busca facilitar la incorporación al circuito formal de dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

El temario también contempla una modificación del régimen de biocombustibles, que propone aumentar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. La iniciativa es impulsada especialmente por provincias del norte y su tratamiento llegó al recinto luego de negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados. Todavía existen diferencias sobre la protección de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.

Además, los senadores tratarán tres pliegos judiciales, el traspaso de determinadas competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, acuerdos diplomáticos y otras iniciativas vinculadas con parques nacionales y reconocimientos históricos.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó fuera del temario y será discutida la próxima semana. La postergación se produjo después de que los bloques dialoguistas plantearan objeciones a distintos aspectos del proyecto, entre ellos las modificaciones previstas para la designación y remoción de los integrantes del directorio del organismo.

Durante el inicio de la sesión, la senadora de Unión por la Patria Florencia López volvió a reclamar explicaciones al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el traslado al exterior de oro perteneciente a las reservas. López pidió precisiones sobre el destino de los lingotes y cuestionó también la posibilidad de que el nuevo marco legal habilite al organismo a utilizar reservas depositadas en el exterior como garantía.

En la misma jornada, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, también de Unión por la Patria, presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y cuestionó las políticas presupuestarias vinculadas con las universidades, discapacidad y el hospital Garrahan. Sus planteos forman parte de las intervenciones políticas realizadas durante el debate, mientras el Senado avanza con el tratamiento del temario previsto.

La atención de la jornada estará puesta principalmente en la votación de Inocencia Fiscal II, que el oficialismo busca convertir en ley, y en el tratamiento de la reforma de biocombustibles, cuyo texto continúa generando negociaciones entre los distintos bloques.