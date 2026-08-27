Diputados debate Inocencia Fiscal II tras fuertes cruces

La Cámara de Diputados debate este miércoles la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, en una sesión maratónica que podría extenderse durante unas 16 horas y que vuelve a poner a prueba la relación entre el oficialismo y los bloques aliados.

El debate comenzó luego de los fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, en una jornada en la que La Libertad Avanza (LLA) busca avanzar con una agenda legislativa que tiene como eje las reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Entre los principales proyectos incluidos en el temario se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ya obtuvo media sanción durante la sesión. La iniciativa consiguió 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y establece, entre otros puntos, restricciones al financiamiento del Tesoro por parte de la entidad monetaria.

Ahora, el foco está puesto en Inocencia Fiscal II, una iniciativa que propone ampliar el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y modificar los mecanismos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Qué busca el proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno

El proyecto busca facilitar la formalización de ahorros y activos que actualmente no se encuentran declarados, al mismo tiempo que establece nuevas condiciones para las verificaciones que pueda realizar el organismo recaudador.

La discusión se desarrolla en un contexto de negociaciones permanentes entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, cuyos votos resultan determinantes para que el Gobierno pueda avanzar con sus principales iniciativas.

El temario también contempla la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y distintos acuerdos de libre comercio, además de otras iniciativas que deberán ser abordadas a lo largo de una jornada que se anticipa extensa.

La sesión representa así una nueva prueba para el oficialismo en la Cámara baja, después de los recientes traspiés que sufrió el Gobierno en el Senado. La Libertad Avanza busca demostrar que conserva capacidad para construir mayorías y avanzar con la agenda económica que impulsa la Casa Rosada.