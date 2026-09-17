Inocencia Fiscal y biocombustibles, los proyectos centrales que el Senado debatirá este jueves 17 de septiembre

El Senado realizará este jueves 17 de septiembre una sesión ordinaria para tratar de convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, aprobar tres pliegos de jueces y la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, y la reforma de Biocombustibles.

El oficialismo logró un acuerdo con los bloques aliados para sesionar desde las 11, luego de que La Libertad Avanza aceptó incluir en el temario el proyecto de biocombustibles, aunque ahí todavía hay diferencias sobre la protección que tendrán las Pymes de biodiesel.

El temario de la sesión fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria donde también se decidió postergar hasta la próxima semana el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una iniciativa sobre el Mercado Voluntario de Carbono. La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó el temario de la sesión y señaló que la reforma del BCRA se postergó por una semana porque "hay una diferencia sobre la elección de los directores".

Si bien el oficialismo aceptó demorar el debate del Banco Central podrá mostrar este jueves una victoria ya que tiene los votos para sancionar la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave para captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero.

El oficialismo se encamina a un triunfo

La reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal. La iniciativa contempla la eliminación de restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecia que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos.

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Además, el temario incluirá el traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual. Otro punto en el temario es la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania, y Juan Manuel Mejuto.

Las diferencias por la Ley de Biocombustibles

El oficialismo accedió a incluir la reforma de Biocombustibles, que establece elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley. Sin embargo, las diferencias se mantienen en torno a la participación de las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel en el mercado.

Las pymes reclaman mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.

La propuesta contempla dos segmentos: por un lado, las compañías integradas, que pueden participar en distintos eslabones de la cadena productiva, y por otro, las empresas no integradas. Cuando el corte de biodiésel alcance el 10%, las firmas no integradas tendrían una participación del 6,5% del mercado total.

Ese porcentaje se reduciría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. A partir de 2032, el 7% del mercado podrá ser comercializado entre todas las empresas. Este esquema es rechazado por los bloques aliados que responden a las provincias del centro del país, que reclaman garantizar una participación para las pymes del sector.