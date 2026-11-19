El Senado de la Nación inició este jueves la sesión en la que buscará avanzar con la sanción del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que cuenta con respaldo de diferentes sectores políticos.

La discusión comenzó pasadas las 11 y tiene como uno de sus puntos centrales una reforma que retoma buena parte de las disposiciones establecidas por la Ley 27.793, cuya emergencia vence en diciembre, pero busca eliminar el carácter transitorio de esas medidas.

El objetivo del proyecto es convertir ese esquema en una normativa permanente y de orden público, de manera que sus principales disposiciones continúen vigentes más allá de la finalización de la emergencia.

Entre los aspectos centrales aparece el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, junto con cambios vinculados con el empleo formal, las prestaciones, la cobertura sanitaria, el financiamiento y los mecanismos de auditoría.

Pensión por discapacidad y compatibilidad con el trabajo

El proyecto establece una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.

Uno de los cambios relevantes es que permite compatibilizar el cobro de esa prestación con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos de la persona no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El esquema alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La iniciativa también conserva el principio de nomenclador único y establece una actualización automática y periódica de los aranceles correspondientes a las prestaciones. Esos valores se ajustarían según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

También se garantiza la cobertura básica de protección médica mediante Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia presupuestaria, el proyecto dispone que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Auditorías y deudas con los prestadores

Otro de los puntos incluidos es la creación de un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información de diferentes organismos estatales.

El mecanismo contempla datos de ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo lo que el proyecto denomina principio de debido proceso inclusivo.

A pedido de bloques aliados también fue incorporada una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema.

La iniciativa fija además un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma, en caso de completar su trámite legislativo.

La Ley de Discapacidad no es el único asunto incluido en la sesión de este jueves. El Senado también tiene previsto abordar la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el proyecto de Propiedad Privada vinculado con la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, entre otros temas.

La discusión sobre discapacidad será, sin embargo, uno de los principales ejes de una jornada en la que la Cámara alta buscará definir un nuevo marco permanente para las pensiones, prestaciones y cobertura del sistema.