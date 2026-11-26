El Senado de la Nación comenzó este jueves a debatir la reforma electoral impulsada por el Gobierno, cuyo punto central es la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027. La discusión dejó así la etapa de negociaciones previas y llegó formalmente al recinto, donde el oficialismo buscará convertir en votos los respaldos que aseguró haber conseguido durante las últimas horas.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había afirmado antes del debate que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

La primera exposición sobre el proyecto estuvo a cargo del senador de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El legislador detalló algunos de los cambios que contempla el texto final que llegó al recinto.

“El texto final que tenemos en el recinto tiene tres capítulos”, explicó Coto.

Ficha Limpia, afiliación digital y cambios en la Boleta Única

Uno de los puntos incorporados es la posibilidad de realizar la afiliación a partidos políticos mediante herramientas digitales. Según explicó Coto, ese mecanismo convivirá con el sistema tradicional y no lo reemplazará.

La reforma también incorpora el denominado esquema de Ficha Limpia. “No podrán ser candidatos quienes tienen condena por delito doloso firme en segunda instancia”, explicó el senador durante su intervención.

Otro de los cambios alcanza a la Boleta Única, que incorporaría un casillero destinado a permitir que el elector pueda votar una lista completa. “En la Boleta Única se incluye un casillero para poder votar lista única”, detalló Coto.

El eje político central de la iniciativa continúa siendo, sin embargo, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para 2027.

El Gobierno había planteado originalmente la eliminación del sistema de primarias, pero la falta de consensos suficientes llevó al oficialismo a negociar una suspensión para el próximo proceso electoral.

Bullrich aseguró este jueves que esas negociaciones permitieron alcanzar los respaldos necesarios para aprobar la reforma, aunque la definición dependerá de la votación en el recinto.

Entre los senadores que aparecían dispuestos a acompañar el proyecto se encuentra la representante neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

Después llegará el debate por la ludopatía

La extensa sesión tendrá otro punto central más adelante: el Senado buscará dar sanción definitiva a la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

Ese proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024 y existe un acuerdo entre el oficialismo y el peronismo para avanzar con el texto original.

En paralelo, La Libertad Avanza impulsa otro proyecto complementario para introducir modificaciones reclamadas por el Gobierno, entre ellas un mecanismo que permitiría al ENACOM bloquear administrativamente en 24 horas sitios de apuestas que operen sin autorización.

Se trata de dos iniciativas diferentes: la ley principal puede obtener este jueves su sanción definitiva, mientras que el proyecto complementario deberá continuar su propio recorrido legislativo.

Por ahora, la atención del recinto está concentrada en la reforma electoral y en la votación que determinará si las PASO quedan suspendidas para las elecciones nacionales de 2027.