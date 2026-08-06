El Senado inició el debate del super-RIGI y convocó a funcionarios para la próxima semana

El Senado comenzó este miércoles el tratamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como super-RIGI, un proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el pasado 24 de junio y que busca ampliar los beneficios para proyectos de gran escala.

La discusión se inició durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, realizado en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Tras el primer encuentro, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 de agosto, cuando continuará con la participación de funcionarios del Ministerio de Economía.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), explicó que la iniciativa está orientada a fomentar inversiones en nuevas industrias y señaló que el proyecto fija un piso mínimo de US$1.000 millones por inversión, cinco veces superior al exigido por el RIGI vigente desde 2024, que establece un mínimo de US$200 millones. También indicó que el plazo para adherirse al régimen será de cinco años.

La propuesta contempla una serie de incentivos para los proyectos que ingresen al régimen, entre ellos reducciones en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para el IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, beneficios sobre contribuciones patronales y la eliminación de determinados tributos locales.

Monteverde confirmó que en la próxima reunión informativa expondrán Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción; Daniela Ramos, subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento; y Carlos Guberman, secretario de Hacienda.

Por su parte, el presidente de la comisión de Economía Nacional e Inversión, Enrique Goerling (PRO), destacó que el proyecto apunta a atraer inversiones para sectores estratégicos y consideró necesario dedicar el tiempo suficiente al análisis parlamentario. Entre las actividades que el Gobierno busca promover con el nuevo régimen figuran los centros de datos y los desarrollos vinculados a la inteligencia artificial.

La oposición pidió más funcionarios

Durante el plenario, legisladores opositores reclamaron ampliar la lista de expositores.

El senador chaqueño Jorge Capitanich solicitó la presencia de representantes de la Subsecretaría de Ambiente para analizar el impacto ambiental del proyecto, mientras que el puntano Fernando Salino pidió que el Gobierno presente un informe con los resultados obtenidos por el RIGI vigente, desagregados por provincias y proyectos.

Según se recordó durante el debate, el régimen actualmente en funcionamiento acumula compromisos de inversión cercanos a los US$50.000 millones, principalmente en los sectores minero y petrolero.

En tanto, el senador rionegrino Martín Soria fue el más crítico y reclamó que también sean convocados el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para responder consultas sobre el proyecto y otras medidas impulsadas por el Gobierno nacional.