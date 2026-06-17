La Libertad Avanza logró suspender la sesión del Senado prevista para este jueves y postergar la discusión sobre la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el próximo 25 de junio. El anuncio lo hizo Patricia Bullrich a la salida de una reunión de labor parlamentaria, tras varios días de negociación en los que el oficialismo buscó ganar tiempo ante la creciente presión de sus aliados y de la oposición.

Sin embargo, el resultado no fue una victoria completa para el Gobierno. La oposición logró que se incluyeran en el temario del 25 de junio proyectos para convocar a Adorni y para iniciar el proceso de moción de censura, dos iniciativas que el oficialismo no pudo evitar que entraran en agenda. En esa misma sesión también se debatirán la ley de propiedad privada, el nombramiento de jueces y dos tratados internacionales.

Si la interpelación es aprobada, Adorni deberá presentarse en el recinto a dar explicaciones el 2 de julio, el mismo día en que ya tiene previsto brindar su segundo informe de gestión ante la Cámara Alta. La coincidencia de fechas convierte esa jornada en un momento de alta exposición para el funcionario, que viene atravesando una de las semanas más difíciles desde que asumió como ministro coordinador.

Bullrich fue cautelosa al analizar los posibles desenlaces. "Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, eso podría llevar o no a una moción de censura", dijo ante la prensa, y agregó que informará al Poder Ejecutivo sobre la situación para que se definan los pasos a seguir. Con la sesión postergada y el calendario apretado, el oficialismo ganó unos días, pero la presión sobre Adorni está lejos de ceder.