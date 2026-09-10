El Senado postergó el debate de Biocombustibles por falta de acuerdos

El oficialismo postergó la sesión que tenía prevista para este jueves en el Senado para tratar la reforma de la Ley de Biocombustibles, después de no conseguir el respaldo suficiente de sus aliados provinciales. Las diferencias quedaron expuestas durante la reunión de Labor Parlamentaria y estuvieron vinculadas principalmente con los intereses de las provincias productoras.

La Libertad Avanza había conseguido dictamen la semana pasada y buscaba llevar el proyecto al recinto, pero los reclamos de distintos bloques impidieron cerrar un acuerdo. El principal conflicto se produjo entre los impulsores de la reforma y representantes de Salta y Tucumán, aunque también hubo cuestionamientos desde Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y San Luis.

Uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con las pequeñas y medianas empresas regionales que producen biocombustibles. Senadores de Santa Fe y La Pampa plantearon modificaciones para beneficiar a esas compañías, mientras que Buenos Aires también acompañó el reclamo. Entre quienes expresaron esa posición estuvieron los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto y los pampeanos Victoria Huala y Daniel Kroneberger.

El proyecto que obtuvo dictamen plantea modificar el esquema vigente de cortes obligatorios. Para el bioetanol utilizado en las naftas, propone mantener durante los primeros 12 meses el porcentaje actual del 12% y luego llevarlo al 15%. En el caso del biodiésel, el corte pasaría del 5% actual al 7,5% y, un año después de la sanción de la ley, alcanzaría el 10%.

La iniciativa también busca cambiar la forma en que se asignan los volúmenes de biocombustibles. Los cupos discrecionales serían reemplazados por licitaciones públicas, con el objetivo de establecer un mecanismo basado en mayor competencia y transparencia. Además, el texto fija un límite del 20% para la participación de una empresa elaboradora sobre el total anual de bioetanol comercializado dentro del corte obligatorio.

El proyecto contempla además una herramienta para situaciones excepcionales. La Secretaría de Energía podría modificar el porcentaje obligatorio mediante una resolución fundada cuando exista una situación comprobada de escasez que pueda afectar el abastecimiento del mercado interno o cuando haya razones técnicas o vinculadas con la calidad del producto.

La falta de acuerdo obligó a dejar en suspenso la convocatoria al recinto, pese a que el oficialismo había buscado avanzar después de conseguir el dictamen. La discusión deberá retomarse para intentar acercar las posiciones de las provincias y de los sectores productivos antes de definir una nueva fecha para el tratamiento de la reforma.