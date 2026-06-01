Los recibos de sueldo tendrán un nuevo formato a partir de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La principal novedad será la incorporación de información vinculada al costo laboral total que afronta el empleador por cada trabajador registrado.

El cambio fue incluido dentro del Decreto 407/2026, que reglamentó distintos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció nuevas pautas para la documentación laboral.

Hasta ahora, los recibos detallaban principalmente el salario bruto, las deducciones y el monto neto a cobrar. Con el nuevo esquema, deberán mostrar además las contribuciones patronales y otros conceptos que la empresa paga por mantener registrada la relación laboral.

Uno de los cambios más visibles será la incorporación obligatoria de un gráfico circular o “de torta”, donde se mostrará cómo se distribuye el costo laboral total entre aportes jubilatorios, obra social, PAMI, ART, aportes sindicales, contribuciones empresariales y otros conceptos.

Según la reglamentación, el recibo deberá organizarse en cuatro bloques diferenciados: datos del trabajador y del empleador, detalle de contribuciones abonadas por la empresa, remuneración bruta con deducciones y remuneración neta final. Además, cada concepto deberá indicar claramente su base de cálculo, el importe correspondiente y la forma en que fue determinado. La intención oficial es que la información resulte más comprensible para empleados y empleadores.

Dentro de los conceptos que comenzarán a visualizarse aparecerán aportes destinados al sistema jubilatorio, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, seguros obligatorios y contribuciones derivadas de convenios colectivos.

La reglamentación también habilita una mayor digitalización de la documentación laboral y forma parte de un paquete más amplio de cambios que incluye modificaciones en licencias médicas, registración de empleo, acuerdos laborales y trámites jubilatorios.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es avanzar hacia una mayor transparencia en la relación laboral y permitir que los trabajadores conozcan con mayor detalle todos los costos vinculados a su empleo.