En un contexto marcado por la motosierra en la obra pública que incrementó el deterioro de rutas y el colapso logístico que golpea a las economías regionales, el senador libertario rionegrino Enzo Fullone fue designado vicepresidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, un movimiento que no solo lo ubica en un lugar estratégico para discutir obras y transporte, sino que lo proyecta como uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en Río Negro.

Ahora bien, la designación no es un dato aislado. Por el contrario, se inscribe en una construcción política más amplia donde Fullone empieza a ganar volumen propio dentro del esquema libertario en la provincia. El senador comienza a ocupar espacios de poder real, en comisiones donde se discuten decisiones que impactan directamente en la vida cotidiana y en la producción.

En ese sentido, la Comisión de Infraestructura no es un lugar menor. Allí se analizan desde concesiones viales hasta inversiones en rutas, transporte y desarrollo urbano. Es decir, es el corazón de un debate que hoy atraviesa a toda la Argentina: cómo salir de un sistema de obras públicas frenado, con rutas destruidas y costos logísticos que ahogan a las economías regionales.

Por eso, Fullone salió rápidamente a marcar posición. "Hay que modernizar y ampliar la infraestructura para acompañar el crecimiento productivo", sostuvo, alineado con el discurso de eficiencia y recorte del gasto estatal que impulsa el oficialismo nacional. Sin embargo, detrás de esa frase también se esconde una definición política: avanzar hacia esquemas donde el sector privado tenga un rol más fuerte en la financiación y gestión de obras.

Pero además, el escenario que enfrenta no es sencillo. En provincias como Río Negro, la falta de conectividad y el estado crítico de las rutas impactan de lleno en sectores clave como la fruticultura, la energía y el turismo. Hay tramos intransitables, obras inconclusas y una logística que encarece cada eslabón de la producción. Y unas semanas después del decreto presidencial que transfiere el mantenimiento de las rutasn nacionales 151, 22, y 23 a la provincia.

En consecuencia, el desafío para Fullone será doble. Por un lado, mostrar resultados concretos en un área donde las soluciones no llegan de un día para el otro. Y por otro, consolidarse políticamente como la referencia de La Libertad Avanza en la provincia, en un contexto donde el espacio busca crecer y disputar poder territorial.

A esto se suma otro dato clave: su participación en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Es decir, Fullone empieza a pararse en dos frentes decisivos para el futuro productivo, justo cuando el desarrollo energético y la necesidad de infraestructura van de la mano. Una combinación que, bien utilizada, puede potenciar su perfil político.