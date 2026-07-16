“Si pasa a mayores es culpa de ella”: el durísimo mensaje de Lilia Lemoine contra Victoria Villarruel

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a exponer la interna del oficialismo al responsabilizar públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel por una eventual sanción que pudiera recaer sobre la Selección argentina tras la polémica generada por la exhibición de la bandera de "Las Malvinas son argentinas" luego de la victoria frente a Inglaterra.

A través de un mensaje publicado en X, Lemoine expresó: "Esperemos que no pase más allá de la penalización económica... pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidenta arengando la conducta. Si pasa a mayores es culpa de ella, que por hacer populismo nazionalista embarra todo".

La legisladora diferenció el comportamiento de un hincha del de una autoridad institucional y sostuvo que "una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia". Además, recordó el conflicto diplomático con Francia originado el año pasado por declaraciones de Villarruel y afirmó que esa situación había sido desactivada por Karina Milei.

El mensaje de Lemoine contra Villarruel

En otro tramo de su publicación, Lemoine endureció aún más el tono y escribió: "Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional. Gorda egoísta y ridícula".

Las declaraciones llegaron después de que Villarruel calificara a Inglaterra como "piratas usurpadores" en la previa del partido y respaldara públicamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, un mensaje que tuvo amplia repercusión internacional.

El nuevo cruce vuelve a reflejar las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza, en un contexto en el que la eventual reacción de la FIFA por las manifestaciones políticas vinculadas al encuentro entre Argentina e Inglaterra sigue generando debate.