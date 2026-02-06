Durante un debate en LN+, la diputada libertaria Lilia Lemoine lanzó duras acusaciones contra Ian Moche, un niño activista de 12 años, y su familia, sugiriendo que el menor fingía tener autismo y que su madre lucraba con su condición.

La discusión comenzó cuando Lemoine defendía la edad mínima para acceder a redes sociales, responsabilizando a los padres en caso de incumplimiento. Sin embargo, la legisladora cambió el foco y afirmó: "Vos biométricamente podés pedir los datos y listo. Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista". La referencia directa fue hacia Marlene Spesso, madre de Ian Moche.

Declaraciones de Lila Lemoine

Además, Lemoine añadió una crítica política: "Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo". También vinculó el caso con una supuesta estrategia de "wokismo" y kirchnerismo para controlar a los jóvenes: "Le molesta que los jóvenes se expresen porque no van por el camino que ellos quieren".

La polémica no quedó sin respuesta. Ian Moche y su madre participaron en "Lape Club Social" por América TV el miércoles 4 de febrero, donde el niño mostró una madurez sorprendente para su edad. Ian expresó: "Me sorprende mucho, y al mismo tiempo no me sorprende, porque sé que este tipo de personas no van a tener otra cosa que decir más que hablar mal o decir cosas feas de nosotros. La verdad me pareció muy feo, horrible. No me gusta que ataquen a mi mamá ni a mi familia, se metió con temas delicados. Dentro de todo estamos bien. Sabemos que este tipo de cosas no nos van a detener como activistas".

Por su parte, Marlene Spesso señaló que el ataque era una provocación política: "Ese grupo de niños y adolescentes que por ahí tienen una mirada nueva de la política... Yo siento que es una provocación de la que esperan respuesta y buscan que se hable todo el día del tema". Según ella, el oficialismo teme perder influencia sobre los jóvenes en redes sociales.

Ian también desarmó la acusación más grave de Lemoine con claridad: "Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condición en donde cada persona es diferente?".

La madre recordó el historial médico del niño para desmentir las dudas: "Tengo el diagnóstico de Ian, que no tengo por qué mostrarlo, pero que está desde los 2 años y medio con un montón de profesionales que trabajaron con él desde muy pequeño". Finalizó con un mensaje contundente: "Nosotros no estamos acostumbrados a responder. Estamos en un país donde la violencia instalada que estamos viviendo no la vivimos nunca. Entonces no estamos preparados. Hay que contestarle con amor y no con provocación".