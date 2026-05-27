El Gobierno nacional informó este miércoles que fueron detectadas embarcaciones provenientes de zonas de riesgo vinculadas al brote de ébola en África con destino a la Argentina. A partir de esa situación, se activaron protocolos preventivos y controles sanitarios para evitar posibles riesgos a la salud pública.

La comunicación fue difundida por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que indicó que el trabajo se realizó de manera coordinada con organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud. Según señalaron, la detección temprana permitió adoptar medidas preventivas de forma anticipada. En el comunicado oficial, la SIDE sostuvo que la identificación de estos movimientos posibilitó “resguardar la salud de la población” y destacó que se activaron alertas y protocolos específicos en los puntos correspondientes.

El brote de ébola que generó preocupación internacional se concentra actualmente en regiones del noreste de la República Democrática del Congo y también tuvo casos detectados en Uganda. Organismos internacionales mantienen vigilancia epidemiológica debido a la circulación de la cepa Bundibugyo del virus.

Especialistas consultados por distintos medios, explicaron que el riesgo de propagación en la Argentina es bajo, aunque remarcaron la importancia de sostener controles sanitarios y monitoreo en fronteras y puertos. También recordaron que el contagio se produce por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.

En paralelo, en las últimas horas trascendió que un buque amarrado en el puerto santafesino de San Lorenzo quedó bajo observación luego de que un tripulante presentara síntomas compatibles con la enfermedad. El caso es investigado bajo protocolo sanitario y permanece como sospechoso.